Marcelo: "A guerra na Ucrânia não é europeia, é uma guerra global"

"Temos de desenvolver líderes humanos", defendeu Daniel Traça, reitor da Nova SBE, durante a sessão de abertura da sétima edição das Conferências do Estoril. A iniciativa, que regressa após dois anos de hiato, tem como foco o papel da geração do propósito na construção do futuro da sociedade. O ritmo acelerado das alterações climáticas, a par da transição digital e dos desafios económicos trazidos pela guerra na Ucrânia, são temas que marcam os debates no campus universitário de Carcavelos entre quinta e sexta-feira. "Precisamos de reinvenção e é por isso que aqui estamos hoje", lembrou ainda o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.

Para alcançar o "futuro de esperança" que Pinto Luz ambiciona, será necessário enfrentar estes "dias de incerteza" e responder às preocupações sociais das novas gerações. Carlos Carreiras - que diz ser conhecido, na sua equipa, como "pai das conferências [do Estoril]" - não tem dúvidas sobre a importância do contributo que estes debates podem ter na construção das soluções de amanhã. "As Conferências do Estoril não são o destino, são o caminho. No fim, saímos sempre daqui com mais questões do que com as certezas que trazíamos", afirmou ainda o presidente da autarquia.

Marcelo Rebelo de Sousa subiu a palco para elencar as dificuldades enfrentadas pela democracia, do conflito na Ucrânia à ameaça de invasão chinesa que paira sobre Taiwan, mas sobretudo para sublinhar que, mais do que nunca, "temos de ser firmes nos princípios". "Sabemos que a guerra na Ucrânia não é uma guerra europeia, mas uma guerra global que envolve três grandes atores, a Federação Russa, os Estados Unidos e a União Europeia", apontou. O presidente da República não tem dúvidas de que "a Federação Russa quer recuperar o poder global e não apenas o poder regional" e reforçou a convicção de que será "a geração do propósito" a reequilibrar o mundo.

Mas, avisa, é preciso "lutar contra as desigualdades" e assegurar "o diálogo", a "recusa do racismo, da xenofobia". "Agora é a vossa vez", afirmou, dirigindo-se às centenas de jovens universitários na plateia. "Boa sorte. Vamos tentar apoiar-vos, mas sob a vossa liderança. Vocês são os líderes do novo mundo, não somos nós", concluiu.

Sob o mote Rebalancing Our World: A Call To The Purpose Generation (Reequilibrar o nosso Mundo: Um Apelo à Geração do Propósito, em tradução livre), a sétima edição das Conferências do Estoril decorre nos dias 1 e 2 de setembro, com organização da Nova SBE, da Câmara Municipal de Cascais e o apoio do Dinheiro Vivo. Pelo campus vão passar líderes políticos, empresariais e pensadores para debater os desafios do planeta, das pessoas e da paz.