Marcelo avisa Costa: Descoordenação e falta de transparência podem comprometer 2023

Antes da mensagem com sérios avisos... a mensagem liminar: "Paz no mundo, o que significa em primeira linha a paz na Ucrânia. Em segundo lugar, que a inflação desça consideravelmente e que não haja desemprego. Que não toque o desemprego e que melhore a situação em termos de inflação, que é o flagelo, de facto, que neste momento se tem. E depois, em terceiro lugar, eu diria que pudesse haver menor desigualdade e menor pobreza".

Os desejos de ano novo, ditos à RTP na residência oficial do embaixador de Portugal em Brasília, onde na noite de Passagem do Ano ofereceu um jantar a representantes da CPLP, foram acompanhados de um quase desabafo - tinha já elencado "as grandes preocupações, e ao mesmo tempo os grandes desejos e os grandes votos" -, de uma certeza: 2022 "não me deixa saudades, não".

Na noite de domingo, na Mensagem de Ano Novo, antes de analisar o que eram as expectativas para 2022 - "um ano de viragem" -, que a guerra travou, o Presidente da República sublinhou, de forma vincada, a importância do que está para vir: "2023 pode vir a ser, no Mundo, na Europa e em Portugal, o ano mais importante até 2026, senão mesmo até 2030".

"Um ano depois", considera Marcelo, "Portugal aguentou melhor do que alguma Europa no crescimento, no turismo, no investimento estrangeiro, na autonomia energética e no défice do Orçamento", mas, e sublinha a seguir a realidade, "sofreu e sofre, na subida dos preços, no corte dos rendimentos, no corte dos salários reais, nos juros da habitação, no agravamento da pobreza e nas desigualdades sociais".

A conclusão é linear: "2022 não foi o ano da viragem esperada" e, por isso, "entramos em 2023 obrigados a evitar que seja pior do que 2022".

Em novembro, o presidente já tinha dito que "não há ninguém em Portugal, no governo ou na oposição, que possa dizer que 2023 vai ser mais fácil ou comparável a 2022 (...). Vai ser muito mais difícil do que 2022".

Na mensagem de domingo, Marcelo questionou o que "está ao nosso alcance" fazer e se a "Europa conseguirá ter foco e vagar para resolver a questão da energia, travar a inflação e relançar o crescimento?".

Resposta? Primeiro, "está ao nosso alcance agirmos, lá fora, para ajudar a encurtar a guerra, mas de modo a nela vencerem os valores e os princípios do Direito Internacional, e nunca deixando de criar condições para preparar o pós-guerra. Está ao nosso alcance defendermos, com outros, as reformas da Europa, sem as quais não garantiremos a sua resposta económica e financeira"; segundo - e as palavras são dirigidas para S. Bento -, "está ao nosso alcance tirarmos proveito de uma vantagem comparativa (...) e que se chama estabilidade política, ademais com um governo de um só partido com maioria absoluta, mas, por isso mesmo, com responsabilidade absoluta".

E depois, o aviso claro: "Estabilidade que só ele - ele governo - e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar, ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade".

Deixado o aviso, de seguida, Marcelo indica que é preciso "atrairmos turismo, investimento externo e localização de recursos humanos qualificados", saber fazer uso da nossa "situação privilegiada de paz e de segurança".

E de imediato, realça o outro aviso que tem repetido exaustivamente: "Está ao nosso alcance tirarmos proveito de fundos europeus que são irrepetíveis e de prazo bem determinado", é decisivo o "uso criterioso e a tempo de fundos europeus".

"Ora tudo isto está ao nosso alcance", evidencia Marcelo - que alerta António Costa - será "imperdoável que o desbaratássemos (...) Um 2023 perdido compromete, irreversivelmente, os anos seguintes. (...) de nada servirá a consolação de nos convencermos de que ainda temos 2024, 2025 e 2026 pela frente".

E a mensagem de Costa? A "paixão" de Guterres "prossegue"

Em 2022, a mensagem era eleitoral - as legislativas estavam por semanas - e clara: a maioria teria de ser "estável" para que se não andasse de "crise em crise", nem houvesse "sobressaltos políticos". Um ano antes, "confiança" foi a palavra de ordem porque havia a "oportunidade de fazer de 2021 um ano que vamos querer recordar" e porque arrancava o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Em 2020, o discurso, quase à imagem do deste ano, trazia promessas para longo prazo - "uma década decisiva" para "desafios estratégicos": "alterações climáticas, dinâmica demográfica, transição digital e desigualdades".

Agora, a Mensagem de Ano Novo do primeiro-ministro publicada no Jornal de Notícias, centra-se em três ideias: seguir o legado da "paixão pela Educação" de António Guterres (que "prossegue hoje, com políticas públicas coerentes e inclusivas"), promovendo "emprego jovem qualificado" e "salários dignos", "habitação" e "família".

E, nas palavras de António Costa, tem "a visão do país que queremos" e "confiança" num "futuro" traçado a 27 anos de distância: "Hoje construímos o país que será neutro em carbono em 2050, que na década de 40 terá um PIB per capita acima da média europeia, que até 2030 retirará 660 mil pessoas de situação de pobreza monetária, reduzirá para metade o número de crianças nessa situação e investirá 3% do PIB em I&D, e que até 2026 terá a dívida pública abaixo dos 100% do PIB. Este futuro constrói-se no presente".

O primeiro-ministro diz ser necessário que haja a obrigação de assegurar que a nova geração pode escolher Portugal para trabalhar, considerando a habitação "a maior preocupação dos jovens, no momento, de se autonomizarem", uma área onde o Estado está "agora a atuar".

"A nova geração oferece-nos o maior ativo que um país pode ter: cidadãos mais qualificados. Temos por isso a obrigação de assegurar que estes jovens podem escolher Portugal para trabalhar", acentuou.

Ficar, obriga, a "um mercado de trabalho justo" - tarefa que "este mês a Assembleia da República" decide já que vai "aprova[r] a Agenda do Trabalho Digno", garantiu.

"E precisamos de salários dignos. O Acordo de Médio Prazo em sede de Administração Pública assegura que, já em 2023, o ordenado-base de entrada nas carreiras técnicas superiores será de 1320 euros", o que para António Costa é uma medida que vai pressionar "o setor privado a aumentar os salários nas contratações de jovens qualificados em início de carreira".

E se, "a habitação constitui, porventura, a maior preocupação dos jovens no momento de se autonomizarem (...), depois de décadas em que o Estado se demitiu de promover políticas públicas de habitação", neste momento é diferente porque, garante, "estamos agora a atuar, também em conjunto com os municípios. Aprovámos a primeira Lei de Bases da Habitação, a Estratégia Nacional e estão já contratualizadas as primeiras 223 Estratégias Locais de Habitação".

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assegura o líder do governo, "tem previstos 2,7 mil milhões de euros para investir em habitação, o que será uma verdadeira mudança estrutural a concretizar até final de 2026".

A mensagem do primeiro-ministro, muito focada nos jovens e sem qualquer referência à atual situação política - o que é destacado são os resultados "alcançados passo a passo" -, começa por sublinhar que "nesta época de incerteza, nada é mais importante que a confiança no futuro" e termina com esta frase: "É importante lembrar que o futuro se constrói hoje, com e para as novas gerações. Na Educação, no emprego, no empreendedorismo, na habitação... Na geração de novas gerações".