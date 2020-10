Marcelo avisa para “portugueses privilegiados” na recuperação da pandemia

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o 5 de outubro “mais difícil dos 46 anos” de Portugal democrático para deixar recados. A uma semana da entrega do Orçamento do Estado para 2021 e da entrega do plano de recuperação económica, o Presidente da República avisou que a recuperação do país não pode ninguém deixar de fora.

“A recuperação económica da pandemia demorará anos. Mais anos ainda se desperdiçarmos esta oportunidade. A mudança não valerá a pena se apenas forem servidos portugueses privilegiados”, alertou o chefe de Estado no discurso desta segunda-feira, a partir da câmara municipal de Lisboa.

O Presidente da República também lembrou que este é o tempo de “sobrepor o interesse coletivo aos meros interesses pessoais”. Os “desafios maiores em que estamos envolvidos são de todos os portugueses. Aos responsáveis políticos, lembrou: “que ninguém pense que é menos importante que o poder que povo lhes competiu”.

Em suma, “não há egoísmos particulares que construam uma República”, no entender do Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado assinalou ainda que é preciso “compatibilizar a diversidade de pensamento” com a “unidade no essencial”, num recado dirigido aos partidos em véspera de entrega do OE 2021.

Marcelo Rebelo de Sousa apelou ainda aos portugueses para “continuar a cuidar das pessoas e dos que mais estão em risco”. “Temos de fazer isto para que o estado de exceção sanitário dure mais alguns meses e não mais um ano”.