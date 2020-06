Marcelo diz que não há descontrolo da pandemia e afasta cenário de pré-ruptura

O Presidente da República acredita que não há descontrolo da pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo e afasta um cenário de pré-ruptura do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Aquilo que os especialistas disseram corresponde ao que os números mostram. O que os números mostram é que não há descontrolo”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no final da reunião desta quarta-feira, dia 24 de junho, no Infarmed em Lisboa, com vários especialistas.

O chefe de Estado reconheceu que o número de casos tem estado a aumentar ao longo das últimas semanas na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), mas que tal não representa um descontrolo dos surtos identificados, nem demasiada pressão sobre o SNS.

