Marcelo diz que saída da crise económica "pode demorar um pouco mais"

O Presidente da República advertiu esta quarta-feira que a saída da crise económica pode "demorar um pouco mais tempo" do que se esperava e considerou que os números do desemprego sinalizam que a "evolução internacional está lenta".

Questionado se os números do desemprego - que, segundo os dados mensais do Instituto Nacional de Estatística (INE), se encontra nos 7,1%, sendo janeiro o terceiro mês seguido em houve um aumento - Marcelo Rebelo de Sousa disse que esse dado é um "sinal de alerta".

Em declarações aos jornalistas na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que o aumento do desemprego é um sinal "de que a evolução internacional está lenta, de que a guerra continua, de que a inflação ainda em muitos países continua alta, de que a economia internacional não recuperou".

"Mesmo grandes potências europeias como a Alemanha estão a ter uma evolução lenta e como é um mundo aberto, isso tem efeitos", frisou.

Um desses efeitos, segundo o chefe de Estado, é, "embora num valor baixo, a subida nalguns setores da taxa de desemprego", uma vez que o período atual "é um período ainda de baixa atividade".

O Presidente da República deu o exemplo do turismo que, apesar de "estar a correr muito bem", vai "aumentar progressivamente durante o ano".

"Portanto, eu diria, sempre com precaução, que a saída do período de crise - que vem do passado, a pandemia agravou e que a guerra também agravou, tem muitos fatores -, é uma saída que pode demorar um pouco mais tempo do que alguns esperavam", referiu.

Apesar disso, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o facto de, em 2022, a economia portuguesa ter crescido 6,7% em "produto bruto", é uma "boa notícia"

"Agora, sabemos já que em 2023 não é possível um crescimento assim e, portanto, vamos ver exatamente qual vai ser a evolução da economia. Sabem como eu sou: eu não pertenço nem aos pessimistas, nem aos otimistas esfuziantes e, portanto, gosto de estar numa posição muito serena e muito realista e intermédia", disse.

Interrogado ainda se considera que, uma vez que a inflação nos produtos alimentares subiu e chegou aos 20%, a Autoridade da Concorrência deve estar atenta aos preços, Marcelo respondeu: "Certamente, certamente".

Na visita à BTL, em que esteve em vários 'stands', provou queijos, bebeu vinhos e poncha e falou com vários comerciantes, Marcelo Rebelo de Sousa cruzou-se com o líder do PSD, Luís Montenegro, e com os presidentes dos governos regionais da Madeira, Miguel Albuquerque, e dos Açores, José Manuel Bolieiro.

Durante uma visita ao 'stand' dos Açores, o Presidente da República considerou que o turismo em Portugal está "muito bem".

"Arrancou no final de janeiro, depois no período do fim de ano foi uma quebra natural, e tem continuado a subir, [de modo] muito homogéneo em todo o território, (...) e com um [turismo] muito, muito jovem. Eu tenho encontrado ultimamente, por exemplo à tarde e à noite - eu tenho os meus passeios à noite - grupos de jovens estudantes que aproveitaram a quebra do semestre, em fevereiro, e vieram passar férias a Portugal", referiu.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "Portugal funciona como refúgio de segurança", sendo visto "um pouco como os Açores: uma ilha no meio do Atlântico que é europeia, mas que está longe do conflito".

"Portugal está na moda: estava em 2019, aguentou a pandemia - difícil, 2020, 2021 - em 2021, viragem para 2022, subiu, subiu, subiu. 2022 bateu recordes de 2019 e este ano vamos bater 2022", previu.

Marcelo diz que só verificou que Passos Coelho "falou no seu futuro político"

O Presidente da República sublinhou que não "interfere na vida partidária" e rejeitou especular sobre um eventual regresso à vida política de Pedro Passos Coelho, afirmando que apenas verificou que o ex-primeiro "falou no seu futuro político".

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado se considera que o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho tem melhores condições do que Luís Montenegro para liderar o PSD.

"Eu não me pronuncio sobre essas questões, eu limitei-me a assistir a uma sessão na qual o antigo primeiro-ministro e antigo líder do PSD falou no seu futuro político", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa, numa alusão a um jantar, na segunda-feira à noite no Grémio Literário, em que, segundo o Expresso, o Presidente da República, após ouvir um discurso de Passos Coelho, terá considerado que valia a pena fixar esse dia, uma vez que o ex-primeiro-ministro tinha falado no seu futuro político.

O Presidente da República referiu que, nesse encontro, foi questionado sobre o futuro político de Passos Coelho, tendo respondido que não sabe e que "é o próprio que decide a oportunidade, se, quando, como".

"Eu limito-me a verificar que ele falou no seu futuro político. Agora, em que cargo e de que maneira, não é o Presidente da República que se substitui à escolha de eventuais líderes ou candidatos a líderes do que quer que seja", reforçou.

Questionado novamente se Passos Coelho é uma "melhor alternativa" do que Luís Montenegro para liderar o PSD, Marcelo reiterou: "Quem elege o líder de um partido são os militantes do partido, o Presidente não interfere na vida partidária".

Na terça-feira, o Expresso noticiou que, no jantar no Grémio Literário que juntou o Presidente da República e o ex-líder do PSD, Passos Coelho mencionou o seu "horizonte político".

De acordo com o Expresso, o antigo líder do PSD apontou a falta de um desígnio para o país, mencionou o seu "horizonte político" e o chefe de Estado, que discursou depois, assinalou que "vale a pena fixar este dia", em que Passos Coelho "definiu a sua vida política e pessoal, falando do futuro".

"Se as coisas correrem como é suposto, vale a pena fixar o dia de hoje", assinalou Marcelo Rebelo de Sousa.

Num discurso centrado no futuro da União Europeia, Passos Coelho tinha dito que, para "desespero de alguns", não haverá "uma espécie de união orçamental e de dívida, nem governo europeu que reaja aos choques coletivos de forma agregada". Depois, concretizou: "Não o teremos nos anos mais próximos e não o antecipo no horizonte da minha vida política e pessoal.".