Marcelo: Economia 4.0 exige UE, sistemas políticos e sociais 4.0

Marcelo Rebelo de Sousa em modo universal e com muitos recados para os políticos. O Presidente da República traçou uma visão da economia 4.0 que exige profundas mudanças na União Europeia e nos sistemas políticos e sociais na região, no encerramento da cimeira COTEC Europe Summit 2018, que decorreu esta quarta-feira no Convento de Mafra.

“Esta economia 4.0 não exigiria uma União Europeia 4.0 e sistemas políticos 4.0 e sistemas sociais 4.0? Uma resposta simples dirá que a mudança em curso é imparável e que o resto virá por acrescento. Nada parará a mudança. Mas se for acompanhada por uma União Europeia 4.0 e sistemas políticos 4.0 e sistemas sociais 4.0. Queremos um ambiente ajustado à nova era e que minimize fragilidades”, assinalou o Chefe de Estado durante o discurso.

A UE 4.0 implica que a região “aproveite os poucos meses que faltam para o início do processo eleitoral de 2019 e que ouse ir mais longe no horizonte de ir além de 2021 na discussão da união económica e monetária” e em áreas como “o conhecimento e saber, as migrações, a defesa e a pedagogia para os mais jovens”.

A transformação também afeta os sistemas políticos: “não podemos ter sistemas políticos 2.0 ou mesmo 3.0, que atrasam o futuro. Estamos a conhecer mais ciência e inteligência com estruturas políticas concebidas para os anos 60 e 70, se não mesmo a períodos anteriores. São estruturas ultrapassadas, rígidas e distantes dos povos”, analisou o Presidente da República.

Os sistemas sociais também estão incluídos nesta transformação. “Há pessoas de carne e osso que nascem, crescem, envelhecem e morrem. O tempo de vida das pessoas é diverso, ainda mais numa Europa envelhecida. Não basta pensar num novo trabalho ou emprego; é preciso pensar nas clivagens, nas pessoas concretas.”

O discurso presidencial não durou mais do que cinco minutos e terminou com um apelo: “mãos à obra de novo, que a missão é árdua mas empolgante”.

O Presidente da República encerrou a cimeira COTEC Europe Summit, que decorreu esta quarta-feira no Convento de Mafra e que discutiu o trabalho na indústria 4.0.