Marcelo aplaude governo: “2018 superou expectativas”

O Presidente da República considerou hoje que a saída da crise, o rigor orçamental, a gestão da dívida pública, o crescimento e o emprego “superaram as expectativas” em 2018 e que Portugal constitui atualmente “uma referência internacional”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio da Ajuda, em Lisboa, na tradicional cerimónia de apresentação de cumprimentos de ano novo pelo corpo diplomático acreditado em Portugal, num balanço da situação interna.

“Olhando para o ano de 2018, podemos dizer com justiça que, nele, superaram as expectativas a saída da crise, o rigor orçamental, o cuidado com a dívida pública, o crescimento, o emprego, a estabilidade governativa, a credibilidade económica e financeira externa”, declarou.

No seu entender, “o peso nos fora mais variados, a resiliência da rede de solidariedade social, e ainda sucessos de tomo como a Web Summit por mais dez anos, a qualificação do turismo, as novas gerações de exportações, a atratividade de pessoas e investimentos vindos de economias de peso” também “superaram as expectativas” no ano passado.

“Ao mesmo tempo, toda a atenção tem sido pouca à necessidade da inversão demográfica, à atualização de certas instituições, à construção de consensos explícitos de regime, à prevenção de apelos antissistémicos tão sedutores um pouco por toda a parte”, advertiu, em seguida.

Segundo o chefe de Estado, em resumo, “Portugal é hoje uma referência internacional, e tudo faz e deve fazer para que nada limite o que constitui uma posição singular que importa manter e reforçar”.