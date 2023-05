Marcelo espera que António Costa demita João Galamba

© TIAGO PETINGA/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro a António Costa que, no seu entendimento, João Galamba não tem condições para continuar no Governo, avança o Expresso.

A conversa telefónica entre Presidente da República e primeiro-ministro não foi conclusiva, mas Costa já classificou o caso que envolve o ministro das Infraestruturas como "inadmissível".

Nas palavras de João Galamba, depois de agredir duas pessoas do seu gabinete, Frederico Pinheiro "levou um computador" que era propriedade do Estado.

No sábado, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas afirmou que reportou ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e à ministra da Justiça o roubo do computador pelo adjunto exonerado Frederico Pinheiro, tendo-lhe sido dito que deveria comunicar ao SIS e à PJ. Segundo o ministro, aquilo que lhe foi transmitido neste telefonema foi que "devia falar com a ministra da Justiça", o que garante ter feito.

"Reportei o facto e disseram-me que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, coisa que fizemos", explicou, referindo-se ao SIS e à Polícia Judiciária.

António Costa garantiu que não foi informado do envolvimento do Serviço de Informação e Segurança (SIS) na recuperação do computador e que ninguém do Governo deu ordens aos serviços de informação para fazerem o que quer que fosse.

Aos jornalistas, o Presidente da República explicou no sábado que "matérias muito sensíveis de Estado são tratadas discretamente" e, por isso, não lhe cabe dizer quando falaria com o primeiro-ministro sobre o caso da exoneração do adjunto de João Galamba.