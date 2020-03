Marcelo já promulgou medidas de apoio a empresas e famílias

Cinco diplomas que elencam as medidas de apoio às empresas e às famílias e ainda mais duas medidas excecionais para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19. O governo desenhou os planos e o Presidente da República promulgou-os de imediato, de forma que as medidas possam entrar imediatamente em ação, em resposta à crise profunda em que a economia se encontra devido ao vírus e à necessidade de adotar medidas de emergência para conter a sua propagação.

“O Presidente da República acabou de receber e promulgou imediatamente os diplomas do governo”, lê-se no site da Presidência, elencando os cinco diplomas aprovados esta tarde em Conselho de Ministros.

Esses documentos incluem as regras que estabelecem as medidas excecionais de “proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença Covid-19”, mas também as novas regras de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, de forma a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento.

Entre os diplomas aprovados hoje pelo Presidente, encontra-se ainda o que estabelece o alívio das obrigações fiscais e contribuições sociais, assim como a proteção dos postos de trabalho e o regime de faltas justificadas motivadas por assistência à família.

Também esta tarde, Marcelo havia já dado o seu aval ao plano previsto para atividades culturais e artísticas – “em especial quanto aos espetáculos de natureza artística, promovidos por entidades públicas ou privadas, não realizados no local, data e hora previamente agendados” – e o diploma que estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia.