Marcelo já promulgou o Orçamento Suplementar

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira o Orçamento Suplementar de 2020, justificando a “urgência de alterações ao Orçamento do Estado em vigor”, tendo por base “em consideração a situação excecional vivida”.

Segundo uma nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma “tendo em consideração a situação excecional vivida – aliás, circunstaciadamente explicitada nas cartas recebidas dos senhores Presidente da Assembleia da República e Primeiro-ministro -, que exige dispor com urgência de alterações ao Orçamento do Estado em vigor”.

O Orçamento Suplementar foi aprovado na Assembleia da República apenas com o voto a favor do PS, no dia 3 de julho, e chegou a Belém esta quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou em 24 horas o documento que responde às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia de covid-19.

No diploma entregue no Parlamento, o Governo estimava uma meta de défice de 6,3% em 2020, mas este valor foi entretanto revisto em alta para 7% do produto interno bruto (PIB).

