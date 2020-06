Marcelo “não vê problema” na passagem de Centeno para o Banco de Portugal

O Presidente da República sublinhou esta segunda-feira que não “vê problema” na passagem de Mário Centeno de Ministro das Finanças para Governador do Banco de Portugal, remetendo para mais tarde a apreciação da lei que cria um período de nojo de cinco anos.

“A lei está no Parlamento e está a ser votada. Quando olhar para a lei darei a minha opinião”, começou por afirmar Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas depois de uma aula à distância e em direto na RTP, no #estudoemcasa, sobre a pandemia, reafirmando não ver problema na transição de um cargo para o outro.

“Repito o que já tinha dito, muito antes de haver lei, que não via problema naquilo que se passou na nossa monarquia, na primeira república, na ditadura e em democracia não uma vez, mas talvez duas dúzias de vezes: que foi membros do Governo, do Ministério das Finanças, ministros ou secretários de estado passarem a Governadores do Banco de Portugal (BdP).

A eventual passagem de Mário Centeno para o Banco de Portugal tem levantado fortes críticas dos partidos com assento parlamentar por questões de conflito de interesses e independência face ao Governo.

Sem dúvidas sobre João Leão

Questionado sobre a escolha do primeiro-ministro para a sucessão de Mário Centeno, o Presidente da República garantiu que não teve qualquer dúvida, esperando que “siga a linha do antecessor”.

“Espero que siga a linha do seu antecessor. Quando o nome me foi apresentado não houve o mínimo reparo da minha parte e a primeira razão foi muito simples: era um colaborador muito próximo do ministro cessante, numa pasta fundamental que é o orçamento. O facto de ser alguém que corresponde à continuação da mesma linha política em matéria financeira e orçamental, pareceu-me importante”, frisou o chefe de Estado.

João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento tomou posse como novo ministro das Finanças esta segunda-feira, dia 15 de junho, sucedendo a Mário Centeno que se demitiu do cargo invocando o fim de um ciclo.

