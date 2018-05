Marcelo no Jamor para “reforçar a imagem” de Portugal no mundo

O Presidente da República optou por estar presente no Estádio Nacional para assistir à final da Taça de Portugal de futebol para “reforçar a imagem do país no mundo” após os incidentes que ocorreram na Academia do Sporting.

“Há uma razão decisiva para estar aqui. O Presidente da República tem de pensar no interesse nacional e na imagem de Portugal no mundo. Espero que essa imagem saia reforçada, para que a nossa seleção possa entrar no Campeonato do Mundo com a mesma ou mais força do que quando saiu de França campeão europeu”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava os jornalistas pouco antes de entrar no Estádio Nacional, no Jamor, em Oeiras, onde Desportivos das Aves e Sporting vão disputar a final da 77.ª edição da Taça de Portugal.

“Portugal, o desporto português, o futebol português não se confunde com aquilo que se passou esta semana. O que aconteceu é outra coisa e que isso fique claro cá dentro, mas também lá fora”, reforçou.