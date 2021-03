Marcelo no Porto: Reconstrução económica e social será "um combate para os próximos anos"

Lusa 09 Março, 2021 • 18:36 Partilhar este artigo Facebook

"A pandemia é um desafio muito difícil para os próximos meses e a reconstrução é um desafio muito difícil para os próximos anos", disse Marcelo Rebelo de Sousa que tomou posse para um segundo mandato como chefe de Estado.

Em declarações aos jornalistas, à saída da Câmara Municipal do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, à semelhança do que esperam e desejam os portugueses, "o combate à pandemia é um combate dos próximos meses, concentrado no tempo".

Quanto à reconstrução económica e social do país, o Presidente da República assegurou que será um "combate de vários anos, deste e dos próximos".

Marcelo Rebelo de Sousa negou a existência de um pântano, considerando que o mesmo só existe quando "não há liberdade, democracia ou reconstrução económica e social".

"Os portugueses o que estão a demonstrar em pandemia e vão demonstrar no fim da pandemia ao reconstruir as suas vidas e reconstruir a economia e sociedade é que a estabilidade é possível com progresso, reformando, melhorando, querendo um Portugal melhor e isso é o contrario do pântano", salientou.

Questionado pelos jornalistas sobre os desafios que o país enfrenta nos próximos anos, o chefe de Estado salientou que Assembleia da República, Governo e o próprio presidente estão "unidos para o bem e para o mal".

"Há uma vontade política clara no combate à pandemia. O Presidente da Assembleia da República e o Governo no Estado de Emergência têm de estar juntos para além das divergências que possam existir, que é natural na Assembleia da República pela diversidade de posições políticas, há uma unidade inevitável", disse, acrescentando que este "espírito" tem de "presidir à reconstrução nacional".

O chefe de Estado, que hoje tomou posse para um novo mandato, esteve reunido com o presidente da Câmara do Porto e presidiu a uma cerimónia ecuménica com representantes de várias confissões religiosas presentes em Portugal.