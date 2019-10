Marcelo: “O Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade”

“O Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade, tal como na última legislatura.” Esta foi a primeira declaração de Marcelo Rebelo de Sousa depois dos resultados das eleições legislativas de domingo, que deram a vitória ao Partido Socialista, embora sem maioria absoluta.

Sem comentar as escolhas dos portugueses, o chefe de Estado reforçou a urgência de indigitar um novo primeiro-ministro a tempo do Conselho Europeu de 17 e 18 de outubro, que vai discutir a questão do Brexit.

“Conviria que o primeiro-ministro indigitado ouvisse os partidos, numa composição diferente do Governo, sobre posições europeias”, avisou Marcelo à saída da sessão de abertura do 42.ª Congresso da Comissão de Ciência do Mediterrâneo, no centro de congressos do Estoril.

Tendo isso em conta, o Presidente da República vai ouvir, na terça-feira, os 10 partidos com assento parlamentar. A maratona de audições vai começar às 11 horas com o Livre e terminará já depois das 20 horas, após a audição aos representantes do Partido Socialista.

O Partido Socialista venceu as legislativas de domingo, sem maioria absoluta, seguindo-se PSD, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP e PAN. Chega, Iniciativa Liberal e Livre elegeram pela primeira vez deputados nestas eleições.