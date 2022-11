Marcelo: "Portugal beneficiou da guerra na Ucrânia como beneficiou da Segunda Guerra Mundial"

© PAULO CUNHA /LUSA

O Presidente da República destacou esta sexta-feira, 18, o sucesso da recuperação do turismo nacional, que deverá atingir este ano receitas históricas, superiores aos 18 mil milhões de euros arrecadados no pré-pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa disse que o país, no contexto do conflito armado no Leste da Europa, foi beneficiado pela sua segurança.

"Beneficiámos com a guerra, tenho dito isto e pode parecer chocante, mas beneficiamos como também na Segunda Guerra Mundial. Num período de incerteza, de instabilidade e de insegurança, qual é o local onde podemos encontrar a segurança? Portugal é uma ilha no meio do Atlântico, longe do conflito europeu e isso tornou Portugal que, já tinha uma marca de paz e de segurança, num destino mais seguro em termos relativos", disse o presidente durante o discurso de encerramento do 33º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que terminou esta sexta-feira, em Fátima.

"Esta realidade que somada à marca Portugal, à credibilidade [criada na recuperação] da pandemia e ao desconfinamento permitiu a rapidez da retoma do turismo", acrescentou.

Sobre os próximos meses, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu estar "entre o realismo e o otimismo". "Entendo que estou mais otimista apesar dos problemas do contexto que vivemos. Foi um duplo teste, a pandemia e a guerra", disse, destacando que as dificuldades inerentes à atual conjuntura deixou os empresários menos dependentes do governo.

"O que passámos na pandemia e na guerra levou a que o tecido empresarial deixasse de depender dos poderes públicos. Os empresários e trabalhadores tiveram de reagir com pêlo do cão. É verdade que chegaram os apoios mas se tivessem à espera até ao fim [dos apoios] tinham perdido uma parte da sobrevivência", disse, garantindo que não é ao Estado que compete criar riqueza na economia.

"Longe vão os tempos em que se pensava que era o Estado que criava riqueza, isso é pré-histórico. O Estado cria condições", esclareceu.

O 33º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo reuniu, durante três dias, 537 congressistas do setor do turismo em Fátima.