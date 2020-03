Marcelo: “Vamos precisar muito do setor social”

“O país precisa muito do setor social. Precisou por razões muito particulares de modo intenso durante a crise económica e financeira. Vai precisar, com os efeitos económicos e sociais da crise da saúde”. Quem o acredita é o Presidente da República, que defendeu hoje a importância dessa estrutura de apoio sobretudo após o fim da atual pandemia de covid-19, devido aos seus efeitos económicos e sociais.

O Presidente, que falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, onde hoje à tarde recebeu dirigentes da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), explicou que vamos precisar mais que nunca das IPSS por duas razões. “Primeiro, porque esses efeitos vão ser mais longos do que a crise da saúde. Não são apenas efeitos durante alguns meses, serão mais longos. Segundo, porque essas instituições cobrem todas as gerações, vão das creches até aos lares, centros de idosos de dia”, etc.

Lembrando que os idosos são “o grupo mais sensível e menos protegido para esta pandemia” e “um grupo que precisa muito desta cobertura social”, Marcelo vincou ainda que foi precisamente por essa razão que quis falar com os representantes das instituições de solidariedade. “Para me inteirar de que está a ser feito tudo o que está ao seu alcance para manter essa confiança na sociedade portuguesa, porque vai ser muito importante para o futuro, para o próximo e para o longínquo”, justificou.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou a situação dos lares e disse que lhe foi reportado que “o levantamento que fizeram a nível de país permitia de alguma maneira sossegar as pessoas que ficaram preocupadas” quanto às condições de funcionamento destes equipamentos sociais.

“Daí a preocupação com o ir acompanhando o estado de saúde do pessoal que trabalha nesses lares, daí a preocupação com o seu enquadramento familiar, daí a preocupação Com a própria desinfeção dos lares, tudo isso tarefas importantes de que me falaram e que me disseram que estavam a acompanhar muito de perto”, prosseguiu, considerando ainda: “Eu tenho de acreditar naquilo que me disseram esses responsáveis quanto ao que já tinham feito e ao que estão a fazer e ao que vão fazer para garantir que realmente se reduz até ao limite do possível um risco que sabemos que existe”.