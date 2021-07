Marcelo promete continuar a ouvir Movimento de Miranda no processo da venda das barragens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C), acompanhado pelo Presidente da Câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes (E), preside às comemorações dos 476 anos de Elevação de Miranda do Douro a cidade, em Miranda do Douro, 10 de julho de 2021. FOTO PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA © LUSA

O Presidente da República prometeu hoje continuar a ouvir o Movimento Cultural Terra de Miranda (MCTM) no processo de venda das seis barragens da bacia hidrográfica do Douro, destacando a importância destes movimentos na sociedade civil.

"É importante que a sociedade civil se empenhe na defesa dos interesses das suas terras", disse Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se ao Movimento que reclama o pagamento dos impostos relativos à venda de seis barragens transmontanas.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve hoje no dia em Miranda do Douro e cruzou-se com elementos MCTM que marcaram presença na visita do PR com o qual trocaram breves palavras e reiteram que continuam a exigir que "a EDP e Engie paguem os impostos que devem e que o Governo cumpra finalmente a sua obrigação de as obrigar pagar".

"Vou ouvindo e vou vinculando aquilo que ouço [por parte do Movimento] e vou continuar a ouvi-los e ficamos de nos encontrar mais vezes", disse o Chefe de Estado.

Contudo, Marcelo escusou-se a comentar o negócio da venda das barragens feito entre a EDP e a francesa Engie e que envolveu 2,2 mil milhões de euros.

"Há uma ideia que me parece importante, mas parece que é importante em todo o país, que é a sociedade civil empenhar-se, interessar-se e lutar pelas causas das suas terras", salientou.

Um dos elementos movimento, Paulo Meirinhos, reiterou à Lusa não ter duvidas que "todos os impostos: IMT, IMI, Imposto do Selo e IRC são devidos", mas disse duvidar da vontade de o Governo obrigar as duas empresas a paga-las".

Segundo o movimento de cidadãos, "Portugal tem um presidente da República que está ao nosso lado na aplicação da lei".

O MCTM congratulou-se na sexta-feira com as diligências efetuadas pelo Ministério Público (MP) e pela Autoridade Tributária (AT) relacionadas com a venda pela EDP de seis barragens na bacia hidrográfica do Douro.

Numa nota enviada à Lusa, o MCTM explicava que "vê com expectativa, satisfação e esperança as diligências realizadas nos últimos dias pela Procuradoria-Geral da República, porque são o sinal de que serão cobrados os impostos devidos pela venda das barragens da EDP".

O MP e a AT realizaram na terça-feira buscas em 11 locais do país no âmbito de uma investigação relacionada com o negócio da venda de seis barragens do grupo EDP a um consórcio francês.

Uma nota do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) referia que as buscas se realizaram em Lisboa, Porto, Amadora e Miranda do Douro em instalações de barragens, escritórios de advogados, um organismo do Estado, uma sociedade de contabilidade e sociedades ligadas ao setor hidroelétrico.

O DCIAP avançou que o processo investiga factos relacionados com o negócio da transmissão de seis barragens do grupo EDP para o consórcio francês integrado pela Engie, Crédit Agricole Assurances e Mirova, e que há suspeitas de fraude fiscal.

Em causa está a venda, concluída em 17 de dezembro, por 2,2 mil milhões de euros de seis barragens da EDP na bacia hidrográfica do Douro (Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor e Foz-Tua) ao consórcio francês.