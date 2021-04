Marcelo promulga alargamento de apoios sociais a que o governo foi forçado

Porto, 9/3/2021 - Decorre esta tarde na Câmara Municipal do Porto um encontro com o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, integrado na tomada de posse do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O actual presidente foi reeleito para um segundo mandato no passado dia 24 de janeiro. (David Tiago/Global Imagens) © David Tiago/Global Imagens

O Governo teve de regulamentar o alargamento do regime dos apoios sociais, contra a sua vontade, e de acomodar a respetiva despesa orçamental, que vai além do que era pretendido na sua proposta de Orçamento do Estado. O Presidente da República acaba de dar luz verde a mais essa alteração.

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira este segundo passo de modo a dar sequência e coerência ao diploma do Parlamento que furou as pretensões do governo e que foi promulgado há semanas pelo Presidente da República que deu luz verde à referida expansão dos apoios sociais de resposta aos efeitos da covid-19.

O governo faz isto, mas continua convencido de que as normas que alargam os apoios são inconstitucionais.

Em comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinha "o significado social das medidas constantes deste diploma, assim como o facto de ele salvaguardar, alargando-as, as medidas aprovadas pela Assembleia da República através da Lei n.º 15/2021, de 7 de abril, deste modo reconhecendo a sua importância também social e o seu cabimento orçamental".

Para o Presidente este avanço é importante para a aplicação do anterior regime, mas também para o futuro já que "pode ser mais abrangente e mais vantajoso para os beneficiários".

Assim, o PR "promulgou o diploma do Governo que procede à regulamentação do apoio extraordinário ao rendimento e à redução da atividade de trabalhador".

"O Presidente da República promulgou ainda o diploma do Governo que define a natureza dos apoios sociais de resposta à pandemia da doença covid-19", diz uma nota da Presidência.

(em atualização)