Marcelo promulga regulamentação da expansão de apoios sociais à qual governo foi forçado

O Governo teve de regulamentar o alargamento do regime dos apoios sociais, contra a sua vontade, e de acomodar a respetiva despesa orçamental, que vai além do que era pretendido na sua proposta de Orçamento do Estado. O Presidente da República acaba de dar luz verde a mais essa alteração.

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira este segundo passo de modo a dar sequência e coerência ao diploma do Parlamento que furou as pretensões do governo e que foi promulgado há semanas pelo Presidente da República que deu luz verde à referida expansão dos apoios sociais de resposta aos efeitos da covid-19.

O governo faz isto, mas continua convencido de que as normas que alargam os apoios são inconstitucionais.

Em comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinha "o significado social das medidas constantes deste diploma, assim como o facto de ele salvaguardar, alargando-as, as medidas aprovadas pela Assembleia da República através da Lei n.º 15/2021, de 7 de abril, deste modo reconhecendo a sua importância também social e o seu cabimento orçamental".

Para o Presidente este avanço é importante para a aplicação do anterior regime, mas também para o futuro já que "pode ser mais abrangente e mais vantajoso para os beneficiários".

Assim, o PR "promulgou o diploma do Governo que procede à regulamentação do apoio extraordinário ao rendimento e à redução da atividade de trabalhador".

"O Presidente da República promulgou ainda o diploma do Governo que define a natureza dos apoios sociais de resposta à pandemia da doença covid-19", diz uma nota da Presidência.

Os diplomas que reforçam os apoios sociais promulgados pelo Presidente da República contra vontade do governo entraram em vigor a 8 de abril último.

Tal como noticiou o Dinheiro Vivo, as alterações foram introduzidas pelos partidos da oposição na reta final da votação do OE2021, para surpresa do governo, e depois disso o executivo anunciou que vai enviar para o Tribunal Constitucional (TC) as normas por considerá-las contrárias à Constituição.

Em causa estão três diplomas: um alarga o universo e o âmbito dos apoios sociais previstos para trabalhadores independentes, gerentes e empresários em nome individual; outro aumenta os apoios para os pais em teletrabalho; e um terceiro que estende o âmbito das medidas excecionais para os profissionais de saúde no âmbito da pandemia também à recuperação dos cuidados primários e hospitalares não relacionados com covid-19.

As alterações foram introduzidas através de apreciações parlamentares apresentadas pelo Bloco de Esquerda e PCP, embora os textos finais tenham tido contributos de todas as bancadas.

Na votação final global, a 3 de março, os diplomas foram aprovados com o voto contra isolado do PS nos alargamentos dos apoios económicos e na saúde, e a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal no das famílias (as restantes bancadas e deputados votaram a favor dos três textos).

O governo entende que as alterações introduzidas violam a norma-travão prevista na Constituição e que impede mexidas na despesa ou na receita alterando os valores inscritos no Orçamento do Estado.

Foi o primeiro-ministro, António Costa, que anunciou que vai enviar as normas para o Constitucional para fiscalização sucessiva.

Até decisão dos juízes, os apoios têm de ser pagos, podendo, no entanto, o TC decidir pela devolução dos montantes.

Reforço contra a vontade do governo custa 40 milhões de euros ao mês

Este reforço dos apoios sociais aprovado pelos partidos da oposição e promulgadas pelo Presidente da República têm um custo estimado de 40,4 milhões de euros por mês e pode representar uma despesa anual de 250 milhões de euros, disse a ministra do Trabalho.

"Tem um custo de 40,4 milhões de euros por mês e 250 milhões de euros aplicando-se durante todo o ano", revelou Ana Mendes Godinho, numa entrevista à SIC, contestando a forma como é feito o cálculo para estes apoios porque não estão associados à carreira contributiva dos trabalhadores.

No entanto, para que esse custo anual se verificasse, o país iria ficar em confinamento o resto do ano com atividades fechadas, total ou parcialmente.