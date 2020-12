Marcelo promulgou Orçamento do Estado para 2021 mas aponta "limitações"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © RUI OCHÔA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o Orçamento do Estado para 2021, mas deixou alguns reparos sobre as limitações nos apoios sociais e a falta de acolhimento de propostas dos empresários. O Presidente da República justificou a "luz verde" com a necessidade de fazer face à "urgência do combate à pandemia" e também por causa dos fundos europeus, em concreto o plano de recuperação e resiliência.

"Apesar das limitações a maior ênfase social, do renovado não acolhimento de algumas pretensões empresariais e da existência de soluções de caráter programático, na fronteira da delimitação de competências administrativas, considerando as complexas condições que rodearam a sua elaboração e a busca do equilíbrio entre o controlo do défice, a adoção de medidas relevantes em domínios como a saúde e os rendimentos dos mais sacrificados, e, sobretudo, a óbvia importância de os portugueses disporem de Orçamento de Estado em 1 de janeiro de 2021, atendendo à urgência do combate à pandemia e seus efeitos comunitários, bem como à adequada receção das ajudas europeias, designadamente, do Plano de Recuperação e Resiliência, o Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que aprova o Orçamento do Estado para 2021", lê-se na nota publicada na página da presidência.

O documento foi enviado ontem pelos serviços da Assembleia da República e promulgado hoje por Marcelo Rebelo de Sousa, podendo, assim, entrar em vigor no dia 01 de janeiro.

O Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado no passado dia 26 de novembro apenas com os votos favoráveis do Partido Socialista, a abstenção do PCP, PAN, PEV e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira. O PSD, o Bloco de Esquerda, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal votaram contra.

