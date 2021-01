Marcelo propõe ao Parlamento renovação do estado de emergência até 30 de janeiro

© MANUEL DE ALMEIDA/EPA

O Presidente da República já enviou à Assembleia da República, para autorização, o projeto de diploma que modifica a declaração do estado de emergência de 6 de janeiro e a renova por quinze dias, até 30 de janeiro.

O documento prevê a possibilidade de intervenção na limitação de preços de certos produtos e serviços, como o gás de garrafa ou as entregas ao domicílio, a fim de evitar especulação. Está também prevista a obrigatoriedade dos testes para os passageiros que cheguem a aeroportos ou portos nacionais

Marcelo Rebelo de Sousa justifica a declaração do estado de emergência pela agravamento da situação de calamidade pública provocada pela pandemia "nos últimos dias, segundo os peritos, em consequência de um alargamento de contactos durante os períodos de Natal e Ano Novo".

O comunicado da Presidência da República realça ainda que "para além do alarmante aumento dos números de infetados, internados e falecidos, temos também uma situação de agravamento de outras patologias típicas do período de inverno, em particular com a onda de frio que temos sofrido".

Relativamente às eleições presidenciais de 24 de janeiro, o projeto de diploma prevê que os idosos residentes em lares possam beneficiar do regime do confinamento obrigatório, podendo votar no próprio lar, bem como, para a generalidade dos eleitores, a livre deslocação para o exercício do direito de voto, antecipado no dia 17 de janeiro e normal no dia 24 de janeiro.