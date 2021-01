Marcelo Rebelo de Sousa: Decisão sobre as escolas deve ser tomada "entre hoje e amanhã"

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © MÁRIO CRUZ/LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acredita que a decisão quanto ao encerramento ou não de escolas vai ser tomada nas próximas horas. Em resposta a um aluno no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o tema do e​​ncerramento das escolas "é uma questão que se vai colocar entre hoje e amanhã", de acordo com a TSF.

O chefe de Estado acrescentou que o tema não foi debatido "antes porque o primeiro-ministro não está em território português". António Costa está em Bruxelas, onde discursou esta manhã perante o Parlamento Europeu para apresentar as prioridades da presidência portuguesa da UE. Reconheceu depois em Bruxelas que "os números de hoje, como é sabido, são particularmente dramáticos e demonstrativos da gravidade da situação que existe no país", segundo a Lusa.

O chefe de governo insistiu ainda que não se deve "tomar decisões conforme as pressões", quando questionado sobre o eventual encerramento das escolas. "Obviamente, é cedo para tirar conclusões finais sobre as medidas" tomadas pelo Governo na semana passada, "porque é sabido que entre o momento em que se toma as medidas e elas produzem efeito há pelo menos duas semanas de demora", disse António Costa.

O boletim da Direção-Geral de Saúde​​ desta quarta-feira, dia 20 (dados referentes ao dia de ontem), dá conta de mais 219 óbitos por covid-19, batendo mais um recorde absoluto pelo segundo dia consecutivo, com o número de casos confirmados do novo coronavírus a também chegar a novo máximo com um aumentou 14 647. Desde início da pandemia registam-se 9465 óbitos por covid-19.

Ainda esta quarta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, vão reunir-se com os especialistas que habitualmente participam nos chamados encontros do Infarmed. O encontro foi confirmado pelo primeiro-ministro, António Costa. Quando o chefe de governo regressar, esta noite, vai encontrar-se com as duas governantes para fazer um ponto de situação.

A ministra da Saúde esteve neste final de tarde, em Lisboa, em que respondeu a algumas questões dos jornalistas. Admitiu que o encontro com especialistas vai servir para fazer uma avaliação da atual situação epidemiológica, uma análise sobre a variante inglesa e eventuais medidas adicionais que possam vir a ser implementadas.

Vários especialistas têm defendido, em intervenções em vários meios de comunicação, que é necessário encerrar as escolas para tentar travar a escalada da pandemia em Portugal.

Nesta terça-feira, durante o debate na Assembleia da República, o primeiro-ministro assumiu que poderia determinar o fecho das escolas se ficar demonstrado que a variante inglesa do novo coronavírus, que é mais contagiosa, se está a tornar dominante nas escolas.

(Notícia atualizada pela última vez às 17h46)