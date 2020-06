O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já deu posse a João Leão, o novo ministro de Estado e das Finanças. Os novos secretários de Estado também já tomaram posse. António Mendonça Mendes vai continuar a ocupar o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. Por outro lado, Cláudia Joaquim regressa ao governo, depois de ter estado ao lado de Vieira da Silva no ministério do Trabalho e Segurança Social no anterior governo, Agora é secretária de Estado do Orçamento. João Nuno Mendes ocupa agora o cargo de secretário de Estado das Finanças. E, por fim, Miguel Cruz é o novo secretário de Estado do Tesouro.

Os desafios de João Leão nas Finanças

João Leão esteve ao lado de Mário Centeno ao longo dos últimos anos. Os dois estiveram na equipa de 12 especialistas que António Costa formou para definir o cenário macroeconómico com que António Costa e o PS se apresentaram nas eleições de 2015. João Leão, 46 anos, o mais novo de cinco irmãos e sobrinho de um fundador do PS, fez questão de, na sua apresentação como sucessor de Centeno, referir que também passou pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde se doutorou em Economia. É também mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e tem sido desde 2008 professor e investigador de Economia no ISCTE. Referências que apontaram logo para uma linha de continuidade.

João Leão é mesmo tido como um dos responsáveis pela política de cativações que o governo tem seguido e que tem ajudado a manter o défice sob controlo. O próprio Mário Centeno referiu diversas vezes a mão de ferro de Leão na gestão das autorizações de despesa para os restantes ministérios. Um dos exemplos é o das obras da aula pediátrica do Hospital de São João, no Porto. João Leão foi duro na gestão das autorizações de despesa e travou essa obra. Ideia reforçada com a última polémica do reforço de capital do Novo banco em 850 milhões e que foi feito no último dia do prazo. “Pressa e despesa pública ao lado do secretário de Estado do Orçamento não é possível. Não rimam”, afirmou Mário Centeno.

O controlo que conseguiu manter sobre o défice do país vai agora ser o seu maior desafio como ministro das Finanças, sendo um desafio ainda maior porque terá de fazer por manter um défice baixo, mas sem medidas de austeridade. Os primeiros meses prometem ser de gestão rigorosa, apesar da incerteza na economia mundial imposta pela pandemia da covid-19. João Leão poderá apenas aliviar esse rigor depois de ser conhecido o plano de retoma da União Europeia, algo lá mais para 2021.

João Leão já fez saber que uma das prioridades será a de manter os rendimentos das famílias, largamente afetados pela crise da covid-19, graças ao lay-off, encerramentos de empresas ou mesmo despedimentos. A estratégia passa por “políticas de estabilização da economia, no apoio ao emprego e às empresas, e na ajuda às famílias e à manutenção dos seus rendimentos”, afirmou na semana passada. É com estas linhas que vai defender já o Orçamento Suplementar no Parlamento.

A escolha de António Costa mostra uma aposta em manter os défices baixos e as contas certas. Um perfil importante numa fase de crise e quando o país espera pelos milhões da União Europeia, a tal bazuca, para apoiar a retoma da Economia. Milhões esses que chegarão, mas que terão de ser geridos com, o rigor que se lhe aponta. Para isso conta já com dois secretários de Estado que lideraram as negociações com Bruxelas para que o Estado apoie a TAP com até 1,2 mil milhões de euros, operação já prevista no Orçamento Suplementar. O Expresso referia esta semana que, pessoalmente, o novo ministro é visto com simpatia.

Duro nas negociações, mas sempre correcto, sem ter que se exaltar para conseguir dizer que não às despesas que os restantes ministros querem ver aprovadas. O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes referiu mesmo ao semanário que “se fora do Governo poucos o conheciam, dentro do Governo não há quem não saiba quem é”, até porque consegue manter alguma influência nas decisões do governo. Influência essa que ganha agora todo um novo peso.

O ex-ministro da Economia do governo PSD/CDS-PP, Álvaro Santos Pereira, foi dos primeiros a elogiar a escolha, no Twitter, e a dizer que Leão é “o grande executor da política de consolidação orçamental dos últimos anos”. Álvaro, como pediu para ser tratado, era ministro quando João Leão foi diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, entre 2010 e 2014, e o primeiro-ministro António Costa fez questão de lembrar que isso lhe deu um profundo conhecimento da economia nacional.

A imagem de credibilidade é também reforçada pela agência de notação Fitch, que se mostrou optimista com o regresso de Portugal a uma uma trajetória de redução de endividamento a partir do próximo ano. “Não esperamos que a recente demissão de Mário Centeno como ministro das Finanças altere substancialmente a política orçamental. O compromisso com a sustentabilidade orçamental gozou de largo apoio político no pré-pandemia, e a coesão política manteve-se forte durante a crise, apoiando a nossa expetativa de continuidade no médio-prazo”.