Marcelo Rebelo de Sousa pede “consensos mínimos” na governação política

“Os portugueses não trocam a segurança da democracia pelo aventurismo de experiências marginais e anti-sistémicas. Sabem que há períodos para votar e têm oportunidade de formar e aderir a partidos”, defendeu esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente honorário do Conselho da Diáspora Portuguesa, no encerramento do sexto encontro anual deste organismo, no Palácio da Cidadela em Cascais.

Num longo discurso, de quase 45 minutos, o chefe de Estado fez uma reflexão sobre o estado do mundo, a Europa e Portugal perante as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e, sem hesitações, exclamou: “Estamos numa encruzilhada. Mesmo! No mundo e na Europa e também naturalmente em Portugal”. Sem nunca referir a expressão “coletes amarelos”, Marcelo disse que os atores políticos “têm de olhar com mais atenção para o que mudou na sociedade portuguesa, na Europa e no mundo”, ainda que garanta: “os problemas de Portugal não são tão graves como os de “outros sistemas políticos europeus”.

O Presidente da República deixou vários recados, alertando para excesso de populismos e perigos à extrema-direita na era digital. O sistema político, aconselhou, “tem que se reajustar” e, ao mesmo tempo, estar atento a “movimentos inorgânicos”. Para Marcelo Rebelo de Sousa, são necessários “consensos mínimos naquilo que deve ser duradouro”, independentemente dos executivos serem de direita ou de esquerda.

Sobre as políticas seguidas, frisa a importância de manter o rigor orçamental. “Basta olhar para um ou outro país que aparentemente se afastava dessa trajetória para se perceber os mercados imediatamente reagiram”, refere, acrescentando que “quem viveu como nós vivemos taxas de juro de 7, de 8, de 9, de 10, 11 em certo momento da história recente” deve “saber os limites financeiros e económicos do que se pode fazer”.

No quadro da União Europeia, destacou o papel de Portugal nas negociações do “Brexit”, afirmando que o país tem ajudado à criação de condições para tornar o entendimento com o Reino Unido “o mais propício e duradouro possível”. “Haver acordo faz toda a diferença. Neste momento, todo o acordo possível é uma abertura de caminho para outros passos no futuro”, diz.

Marcelo não esconde receios. “Estamos numa corrida contra o tempo pela racionalidade”, avisa, embora sublinhando que “Portugal está a fazer o seu trabalho e a preparar-se para o melhor cenário, mas sem descurar o relacionamento bilateral com o seu aliado de sempre. Não é por acaso que no último ano o maior destino do mundo a ter investimento britânico foi Portugal”.

Segundo o Presidente da República, também importa criar condições para mais investimento, numa altura em que “há uma vontade de investir em Portugal”. “É o caso da China e da Rússia”, aponta.

O Conselho da Diáspora Portuguesa esteve hoje reunido para debater o talento português e a atração de investimento, no Palácio da Cidadela, em Cascais, com a presença de diversos líderes empresariais, membros do Governo e personalidades institucionais nacionais. Como habitualmente, o encontro – que vai na sexta edição – contou, na abertura, com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que soma o cargo de vice-presidente honorário do Conselho da Diáspora Portuguesa.

Um dos painéis abordou o tema “Como potenciar e projetar o talento português em Portugal”. O segundo painel dedicou-se a debater as “Vantagens do contexto: como pode Portugal reforçar a sua competitividade”.

Criado em 2012, então com 24 membros, o Conselho da Diáspora Portuguesa integra hoje 95 conselheiros, residentes em 27 países, num total de 47 cidades, a maioria nos Estados Unidos e Canadá.

