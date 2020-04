Marcelo recebe Jerónimo Martins e Sonae em Belém

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber amanhã os grupos Jerónimo Martins e a Sonae, as primeiras empresas do PSI 20 a serem recebidas pelo Presidente da República em Belém.

“Depois de ter recebido os Parceiros Sociais, nomeadamente as duas centrais sindicais, de ter reunido com os representantes das Misericórdias e das IPSS que gerem lares de idosos, de ter falado com os Presidentes dos cinco maiores bancos em Portugal, o Presidente da República vai agora encontrar-se com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e com dirigentes das empresas cotadas do PSI20, estando já marcadas para amanhã (quarta-feira) a Jerónimo Martins e a Sonae, continuando nas próximas semanas com as restantes”, informa o site da Presidência.