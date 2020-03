Marcelo solidário com indignação de Costa perante Holanda

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se hoje solidário com a indignação do primeiro-ministro, António Costa, face a declarações do ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, embora referindo que não acompanhou o que se passou. O chefe de Estado falava em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, após ter recebido o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e as bastonárias das ordens dos enfermeiros e dos farmacêuticos.

Questionado se concorda com António Costa, que qualificou de “repugnante” o discurso do ministro holandês, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “Isso aí eu não me pronuncio porque não acompanhei propriamente o que se passou, mas acredito naquilo que é a posição e o testemunho do primeiro-ministro português”.

“E estou obviamente solidário no sentido de considerar que nós não podemos aceitar que haja, num processo que deve ser de unidade, atuações que, num momento crítico fundamental para o mundo e para a Europa, enfraqueçam a Europa. E o primeiro-ministro indignou-se e eu sou solidário com a sua indignação”, afirmou, em seguida. “Também eu me indigno com o facto de a Europa, que é tão responsável no mundo, tem tanto peso no mundo, é um grande parceiro económico comercial do mundo, não ser capaz de perceber que tem de estar unida, tem de ser corajosa, tem de ser determinada e tem de ser solidária”, reforçou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou que a reação do primeiro-ministro português contribua para quebrar pontes de diálogo na União Europeia: “Não, porque o ser-se capaz de considerar que é errado não se ser solidário não quebra solidariedade, afirma solidariedade”.

“É em nome da solidariedade que nós temos o direito de não perceber a falta de solidariedade dos outros. Porque estamos no mesmo barco, não há vários barcos na Europa, há um barco, como se viu no vírus”, defendeu.

Comparando a União Europeia com uma família, o chefe de Estado pediu que se evitem declarações de acusação e responsabilização interna que só enfraquecem o conjunto, considerando que este “é um problema de bom senso”. “Se cada um nós dentro da Europa começa a dizer mal dos outros, onde é que vai parar a solidariedade?”, perguntou.

Na quinta-feira à noite, após uma reunião por videoconferência do Conselho Europeu, o primeiro-ministro foi questionado sobre declarações do ministro das Finanças holandês que, segundo vários órgãos de imprensa europeia, sugeriu que a Comissão Europeia devia investigar países como Espanha que alegam não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise provocada pela pandemia da covid-19, apesar de a zona euro estar a crescer.

“Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo essa. Repugnante”, reagiu António Costa, acrescentando que as palavras do ministro holandês foram de “uma absoluta inconsciência” e de uma “mesquinhez recorrente”, que “mina completamente aquilo que é o espírito da União Europeia e que é uma ameaça ao futuro da União Europeia”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais perto de 25 mil morreram. Em Portugal, registaram-se 76 mortes e 4268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Passos tímidos da UE

O Presidente da República considerou ainda que no plano europeu têm sido dados passos tímidos e insuficientes para reagir à pandemia da covid-19, e defendeu que este é um momento crucial que exige uma União Europeia corajosa. Em resposta a questões dos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou, em particular, que não se tenha avançado até agora “no domínio daquilo que seriam os eurobonds, que Portugal tem defendido e vários países têm defendido”.

“Há países que têm resistido, são poucos, é uma minoria. Têm resistido a passos mais claros, menos tímidos, mais solidários e mais determinados. Eu considero que é um erro essa resistência, porque é nos momentos cruciais que se vê a capacidade de afirmação das instituições”, afirmou.

Segundo o chefe de Estado, “a Europa deu passos, mas são passos ainda insuficientes, são passos tímidos”, como as decisões de haver “um financiamento para enfrentar a crise, definido em princípio – agora há que concretizar as condições” e de “libertar da rigidez das regras do défice para que os Estados possam atuar enfrentando as crises económicas e sociais”. Em relação a este último ponto, advertiu que “convirá no futuro definir exatamente o que é que isso significa quando se vier a calcular a incidência nos orçamentos de cada país”.

“Esta crise é um momento essencial para se ver se a Europa quer ser mesmo Europa corajosa, determinada e virada para o futuro, ou se quer esperar mais três meses para ver o que dá o processo sanitário, fazer a avaliação económica e social e depois decidir”, acrescentou. Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que as pessoas que estão sem receber salários ou vão perder o emprego e as empresas que estão em dificuldades “não têm três meses para esperar pelas dúvidas e hesitações dos decisores políticos”.

“E os decisores políticos europeus têm de perceber que isto não é um problema de uma economia, outra economia, de um país, de outro país. Isto é um problema da Europa, porque toda a Europa está a enfrentar o vírus, toda a Europa vai enfrentar as consequências económicas e sociais do vírus”, reforçou, questionando: “Por que é que se há de esperar não sei quantos meses para perceber aquilo que pode perceber mais cedo?”.

O chefe de Estado referiu que “a Europa já nos últimos tempos tinha vivido divisões grandes em certos aspetos fundamentais, o que levou ao adiamento de tomadas de posição importantes, sobre o financiamento para o futuro, sobre as migrações, sobre os refugiados, nalguns domínios da sua política externa”. No seu entender, contudo, Portugal “tem trabalhado na primeira linha da unidade europeia, tem feito tudo para coser o que muitas vezes não tem estado cosido”.