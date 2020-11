Marcelo. Terceira vaga é provável entre janeiro e fevereiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final da missa de sufrágio pelas vítimas da pandemia em Portugal, na Basílica da Santíssima Trindade do Santuário de Fátima, 14 de novembro de 2020. A missa é celebrada por José Ornelas Carvalho, bispo de Setúbal e presidente da CEP, no âmbito da 199.ª Assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), PAULO CUNHA /LUSA © LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu esta sexta-feira a possibilidade de uma terceira vaga da pandemia no início do próximo ano, e instou os portugueses a não baixarem os braços perante a necessidade de manter o controlo das infeções no país.

"Em primeiro lugar, apesar de desaceleração em casos em concelhos onde houve medidas, crescem o número de casos e de mortos; segundo, as medidas demoram mais tempo a produzir os resultados e se não forem tomadas já, mais tempo terão de demorar; terceiro, deve haver diferenças entre os municípios com taxas de incidências; quarta, é provável que nova subida de casos, que uma terceira vaga possa ocorrer entre janeiro e fevereiro e será tanto maior quanto maior for o número de casos um mês antes", indicou numa comunicação ao país um dia antes de o governo anunciar uma nova formulação das restrições que hão de aplicar-se na próxima semana nos concelhos com maior incidência de infeções pelo novo coronavírus.

"O que temos a dar como certo é que o estado de emergência dure o que for necessário ao combate à pandemia, sempre com o controlo e o conteúdo democrático decorrentes da constituição, e que se atue para quebrar a curva ainda ascendente de casos", afirmou também o chefe de Estado.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu as queixas das pessoas e atividades mais afetadas, defendendo que "quem mais sofre, mais deve ser apoiado. Porém, lembrou, a renovação do estado de emergência foi aprovada com votos favoráveis de 82% dos deputados, sendo 94% aqueles que não se opuseram. "Nenhum deputado e nenhum partido podem dizer que sempre se opôs, desde março, à adoção do estado de emergência", juntou ainda.

O Presidente pediu "convergência possível" a partidos e parceiros sociais, apelando ainda aos portugueses para que não baixem os braços.

