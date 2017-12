Marcelo operado a hérnia e cancela agenda até 1 de janeiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou a agenda prevista para hoje e até dia 01 de janeiro para ser operado a uma hérnia umbilical, anunciou a Presidência em comunicado.

“Esta operação estava há muito prevista para o início de janeiro, mas os médicos assistentes decidiram antecipá-la, por ter encarcerado”, lê-se num comunicado colocado no “site” da presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto esta quinta-feira a audiência de juízes, funcionários judiciais e oficiais de justiça, além da entrega das insígnias a Carlos Ramos, que salvou vidas no Acidente Ferroviário de Alcafache ocorrido a 11 de setembro de 1985.

Nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa tinha visitas previstas às áreas afetadas pelos incêndios de outubro.

Com a ausência de Marcelo Rebelo de Sousa, a mais alta figura de Estado passa a ser Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, de acordo com a Lei das precedências do Protocolo do Estado português.