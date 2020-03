Marcelo vai tentar convencer Mário Centeno a ficar nas Finanças

Presidente da República chamou o ministro das Finanças a Belém na próxima segunda-feira. Marcelo não quer que Centeno deixe o Governo, avança o jornal Expresso.

Marcelo Rebelo de Sousa convocou Mário Centeno para uma reunião no Palácio de Belém na próxima segunda-feira, ao meio dia. Segundo o semanário Expresso, a reunião tem dois pontos na agenda: avaliar as consequências da Covid-19 e as medidas que estão a ser tomadas, e convencer o Ministro das Finanças a permanecer no cargo. Mário Centeno é dado como o futuro governador do Banco de Portugal, em substituição de Carlos Costa, que sairá do lugar no verão.

O Expresso cita fonte de Belém, que considera que é importante manter estabilidade e uma forte coordenação da área financeira do Estado que poderia ser afetada se o ministro das Finanças abandonasse o cargo. A mesma fonte avançou que pelas mesmas razões Centeno poderá ficar no Eurogrupo até ao final do ano.

Mas Marcelo pode tentar influenciar, mas a decisão caberá ao primeiro-ministro, António Costa.