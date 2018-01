Marcelo veta lei do financiamento partidário

O Presidente da República devolveu à Assembleia da República, “sem promulgação”, o decreto sobre o financiamento dos partidos, aprovado no Parlamento antes do Natal.

Uma nota publicada no site da Presidência esta terça-feira explica que Marcelo Rebelo de Sousa vetou a lei “com base na ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no modo de financiamento dos partidos políticos”.

A decisão do Presidente deverá chegar amanhã, quarta-feira, à Assembleia da República.

A nova lei do financiamento partidário foi aprovada a 21 de dezembro no parlamento por PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e PEV, e com os votos contra do CDS-PP e do PAN.

Entre as medidas que geraram mais polémica estão o alargamento da isenção de IVA a todas as atividades partidárias, bem como o fim do limite para os donativos.