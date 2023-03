Margarida Marques: "BCE deve agir com mais tolerância na subida das taxas de juro"

Lisboa, 17/02/2023 - Margarida Marques, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista (PS). Faz parte no Parlamento Europeu do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) e é Vice-Presidente da Comissão dos Orçamentos. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Margarida Marques é eurodeputada pelo PS e integra o Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D).

Nasceu no Bombarral, em fevereiro de 1954. É licenciada em Matemática Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

No currículo conta com uma longa experiência em funções públicas, mas é nos assuntos europeus que mais se tem destacado. Foi chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal entre 2005 e 2011 e secretária de Estado dos Assuntos Europeus no primeiro governo de António Costa, entre finais de 2015 e meados de 2017. É deputada do Parlamento Europeu (PE) desde 2019.

Esta entrevista foi feita a 17 de fevereiro, no dia seguinte à aprovação de um documento, do qual foi a relatora pelo grupo S&D, que pede mais clareza e escrutínio ao Banco Central Europeu (BCE) nas medidas que decide para as 343 milhões de pessoas que vivem na zona euro.

"O número de famílias que viu reduzidos os seus rendimentos e que já não consegue pagar os créditos à habitação é preocupante. Precisamos de maior coordenação entre as políticas do BCE e as políticas orçamentais", declarou Margarida Marques no debate com Christine Lagarde, a presidente do BCE, em Estrasburgo.

Na próxima quinta-feira (16 de março), na reunião de política monetária, Lagarde volta à carga contra a inflação, devendo subir novamente as taxas de juro.

Na sessão plenária, o Parlamento Europeu revelou uma avaliação à atividade do BCE em 2022, o ano em que a inflação disparou, e com base nesse trabalho aprovou uma resolução, do qual foi relatora, onde pede várias coisas ao BCE. Mais transparência, mais comunicação e articulação com o PE e mais escrutínio político. O BCE ainda é demasiado opaco? A quem deve mais clareza? Aos políticos, aos cidadãos, aos bancos?

Uma tradição da Comissão de Economia do Parlamento Europeu é fazer a análise anual da atividade do BCE. Foi o que fizemos e aprovámos o nosso relatório. Fui relatora por parte do S&D, sendo que o relator principal foi Rasmus Andresen, dos Verdes alemães. Há várias dimensões neste relatório, uma delas tem a ver, como não podia deixar de ser, a reação do BCE a esta crise e à crise da guerra contra a Ucrânia. E a nossa principal crítica ao banco central é que, enquanto na crise covid houve uma resposta coordenada entre a política monetária e a política orçamental, nesta crise que começou em 2022 tem havido défice de coordenação.

Mas esta crise é totalmente diferente, na pandemia não houve inflação, nem urgência em subir taxas de juro, pelo contrário.

Sem dúvida, a natureza da crise é diferente. Mas não se pode desvalorizar o impacto económico e social da guerra da Ucrânia e das sanções à Rússia na União Europeia (UE). Portanto, a crise social e económica que decorreu da pandemia covid teve uma resposta coordenada, mas é preciso ver que neste caso há também um impacto muito grande e, sobretudo, como referi, por causa das sanções, designadamente nos preços da energia, do gás e dos bens alimentares. Perante um cenário destes, grave, essa coordenação não existiu.

Pode dar um exemplo dessa falta de coordenação?

Há uma ação do lado monetário, e daí o aumento das taxas de juro, mas há um défice de ação do lado das políticas orçamentais, do lado das iniciativas que possam existir ao nível da União Europeia e dos Estados-membros no sentido de mitigar esse efeito. Por exemplo, são particularmente importantes as iniciativas que o governo português tomou relativamente à habitação. Este pacote tenta exatamente mitigar as consequências da guerra da Ucrânia.

Em 2022, o governo português até terá sido dos que fez mais front loading [antecipação] de medidas, em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), segundo estudos da Comissão Europeia, por exemplo. Em 2023, parece que já não é assim, há menos poder de fogo contra a crise. Isso preocupa-a?

Preocupa-me mais o défice de medidas, mas a nível europeu. Essa articulação, essa coordenação, entre países e com o BCE, devia ter funcionado de forma mais eficaz.

Por exemplo, o reforço de que agora se fala do Repower EU, o plano lançado pela CE no ano passado para responder às perturbações do mercado da energia na sequência da invasão da Ucrânia, devia ter acontecido mais cedo?

Totalmente. Devia ter acontecido mais cedo, tanto mais que se trata de um programa importante, primeiro porque visa combater a pobreza energética, visa controlar os preços da energia, a transição energética e visa também a criação de autonomia energética da União Europeia. Portanto, este plano Repower tem uma função de curto prazo e outra de médio prazo, designadamente reforçar o mercado interno da energia com a dimensão interconexões, projetos transnacionais, transfronteiriços, onde vão estar seguramente as conexões entre Portugal, Espanha, França. Será assim que Portugal e Espanha passarão a integrar a 100% o mercado interno europeu da energia.

Porque é que este projeto surge atrasado?

Porque houve uma grande reserva dos franceses em permitir essa entrada da energia portuguesa e espanhola no mercado europeu. Não tenho dúvidas sobre isso. Dito isto, apesar de saudar esse acordo, não estou descansada. É preciso acompanhá-lo de muito perto para que os franceses também respeitem estes compromissos.

Regressando à questão da coordenação entre as políticas monetária e orçamental. É possível mais escrutínio político do BCE sem que se levantem queixas, como já aconteceu no passado, de que isso é uma ameaça à independência do banco central?

O BCE tem um mandato e é uma instituição independente. A sua independência do poder político é fundamental e por isso votámos (grupo S&D) contra uma emenda da Esquerda [grupo The Left, onde estão os eurodeputados eleitos pelo PCP e o BE] no sentido de que o BCE perdesse a sua independência.

Os socialistas dizem que são a favor dessa independência, mas, no entanto, querem que o BCE preste mais contas perante os políticos, que seja mais claro nas suas intenções e políticas, mais transparente. Reitero a pergunta: isso não será visto no BCE como interferência política e no status de independência dele?

Bom, a nossa ideia não é ir contra a independência, mas criar condições para que as instituições democráticas, como o Parlamento Europeu, adquiram uma capacidade de monitorização e de certa forma de persuasão junto do BCE, alertando para várias circunstâncias.

Como por exemplo?

É muito importante um acordo interinstitucional, que foi assinado agora, foi decidido ontem quinta-feira [16 de fevereiro], na conferência de presidentes, no sentido de haver uma maior capacidade de monitorização. Nós já reunimos regularmente com a presidente do BCE, Christine Lagarde, mas queremos aprofundar essa relação.

Querem ter acesso a mais indicadores internos, daqueles que o BCE usa para tomar decisões e dessa forma antecipar o que ele quer fazer em termos de política monetária?

Exatamente. Queremos mais desse tipo de informação para podemos debater sobre isso na posse de informação que vá mais fundo.

Ter debates regulares com Lagarde - não são assim tantos por ano - chega para obterem o grau de diálogo interinstitucional desejado?

A presidente Lagarde vai regularmente à comissão de economia, assim como outros membros do conselho executivo do BCE. Agora, o Tratado [que institui o BCE] diz, de forma muito clara, que o BCE tem um mandato principal [manter a inflação no eixo dos 2% e estabilidade de preços], mas também tem um mandato secundário. Este mandato é secundário, mas mais importante do que se julga. É o apoio às políticas da União Europeia.

Onde falta apoio.

Sim, é essa parte do mandato que precisa de ser aprofundada. Nós achamos que há um défice de ação do BCE no apoio às políticas europeias, mas como já disse, no caso da pandemia, tal não aconteceu. Portanto, o BCE, basta querer, pode apoiar mais, à luz da História recente sabemos que é possível.

O BCE continua a manter no seu balanço quantidades significativas de títulos de dívida pública e também de dívida privada, corporativa, continua a ter as linhas direcionadas de financiamento muito barato, de longo prazo, diz que vai dar ainda mais prioridade a investimentos ditos verdes. Devia criar novos instrumentos para compensar o aumento transversal das taxas de juro?

O que nós pedimos é que o BCE faça uma avaliação do impacto do aumento das taxas de juro, quer no que diz respeito ao acréscimo das taxas de juro, quer no que diz respeito ao ritmo.

Acha que o BCE está a provocar uma nova crise, um género de sequela desta que já vivemos, ou a pôr alguns países à beira da recessão, porque não avaliou bem o seu poder de fogo contra a inflação? Pode haver aqui algum sofrimento económico que pudesse ser evitado, sobretudo junto de milhões de famílias endividadas e mais pobres?

Houve uma decisão política do BCE, mas não sei se ele avaliou o impacto ou não. Estou convencida de que quando o banco central toma decisões, o faz de forma fundamentada de acordo com a sua política. Mas também não acredito que o BCE, ao tomar essas decisões, não conheça as consequências que elas podem ter na economia. Evidentemente que conhece e aquilo a que estamos a assistir é a um aumento significativo, sobretudo do encargo das famílias que têm dívidas à banca, designadamente com a habitação.

E em muitas empresas, sobretudo as mais pequenas e menos capitalizadas.

Nós sabemos que há um decréscimo no crédito, que está a reduzir-se drasticamente, primeiro para as famílias e mais recentemente para as empresas.

Sendo que o BCE, Lagarde, diz que o caminho da subida das taxas de juro vai ser longo, o que torna o futuro próximo, no mínimo, inquietante. Estará o BCE a ir longe demais na luta contra a inflação, colocando em cheque a economia? Há necessidade de ser assim?

O BCE devia agir com mais tolerância na subida das taxas. Nós estamos a assistir já a uma travagem da inflação. A inflação já não está numa curva ascendente. Já está descendente, ainda que de forma ligeira. Nós tivemos cinco subidas de taxas de juro diretoras entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, com a taxa central a subir de 0,25% para 3,25%.

E a inflação, entretanto, quebrou.

A inflação na zona euro correspondente ao mesmo período baixa de 9,1% para 8,5%, a inflação core [subjacente, sem energia e alimentação] sobe, mas a inflação da energia, o preço da energia, reduz-se para metade.

A presidente do BCE insiste agora que o problema é que a inflação está enraizada e para isso usa o argumento de que a inflação subjacente subiu e ainda não desceu, não sai dos 5%. Se o BCE tem o objetivo não negociável de chegar a 2%, como é que Lagarde pode desarmar nos juros?

Tem de fazer novas avaliações regulares e ver o impacto que está a provocar nas famílias e empresas. É sua obrigação, julgo eu, ver melhor esses impactos e com isso poder equilibrar melhor o ritmo da subida dos juros com a exigência real que se faz às famílias e às empresas. E a forma como a economia está a reagir, eventualmente, não exige que amanhã, entre aspas, cheguemos aos 2% de inflação. Aliás, as previsões da Comissão Europeia recentemente divulgadas apresentam uma situação e uma evolução da economia europeia que é bastante mais - sem querer embandeirar em arco, claro - bastante mais positiva ou, se quisermos, menos negativa. Ou seja, a Europa, a zona euro, neste caso, resistiu bastante melhor do que diziam inicialmente as expectativas, seja na inflação, seja no crescimento. Portanto, o BCE deve avaliar melhor isto.

A guerra também não acabou.

Mas há meia dúzia de meses toda a gente falava de riscos sérios de recessão e hoje em dia, apesar disso, os riscos da recessão estão relativamente controlados. O BCE começou a dar sinais de que pode ir mais devagar nos juros, mas penso que pode refletir ainda mais sobre isso. Pode ser mais moderado, como disse. Nós, no Parlamento Europeu, estamos cá para ajudar nesse debate e nessa reflexão.