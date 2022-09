Margem de manobra orçamental de Costa e Medina pode ser bem maior do que se diz

Nazaré Costa Cabral é desde março de 2019 presidente do Conselho Superior das Finanças Públicas © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A margem de manobra orçamental atualmente existente em Portugal parece ser bem maior do que diz: segundo um novo estudo do Conselho das Finanças Públicas (CFP), divulgado nesta quinta-feira, o défice público deste ano (medido em contas nacionais) pode ficar nos 1,3% do produto interno bruto (PIB).

E em 2023 as contas públicas podem até registar um novo excedente orçamental de 0,1%, repetindo a marca inédita e histórica alcançada em 2019, antes de rebentar a pandemia. A meta de défice do Orçamento do Estado para 2022 é (era) 1,9%, segundo o governo.

Trata-se de, usando a expressão do Presidente da República, um "espaço de manobra" considerável, cerca de 0,6 pontos percentuais. O efeito positivo da inflação muito elevada na receita e a descontinuação de muitas medidas da pandemia (cerca de 2,9 mil milhões de euros em poupanças orçamentais) ajudam a explicar a aparente folga.

As previsões do CFP são feitas no pressuposto de que as medidas de política orçamental são invariantes.

Como já tem sido escrito, a inflação muito elevada está a empolar bastante as receitas fiscais, oferecendo ao governo a possibilidade de uma gestão orçamental menos apertada, pelo menos no curto prazo.

Um exemplo disso são as várias medidas de apoio ao rendimento das famílias (que aumentam a despesa deste ano de forma significativa) anunciadas, mesmo quando se perfilam cenários de recessão internacional e europeia no horizonte e se amontoam dúvidas sobre o futuro da enorme dívida portuguesa num ambiente de forte subida das taxas de juro.

Assim, mesmo com mais encargos (veja-se o exemplo do pacote Famílias Primeiro, avaliado em 2,4 mil milhões de euros, esperando-se que o valor dos apoios a conceder seja especialmente significativo já em outubro próximo), o défice deste ano deve ser inferior ao que está orçamentado no Orçamento do Estado de 2022 (OE2022), diz o Conselho presidido por Nazaré Costa Cabral.

Segundo os cálculos do CFP no novo relatório "Perspetivas Económicas e Orçamentais 2022-2026", com uma inflação esperada de 7,7% este ano, o governo vai beneficiar de um forte impulso nas contas, sobretudo por via da coleta de impostos, como referido.

A carga da receita fiscal que em 2021 equivale a 25% do PIB, deve subir para 25,3% este ano e para 25,7% no ano que vem, diz a entidade que avalia as finanças públicas.

Assim, mesmo com mais despesa (os novos apoios referidos, por exemplo) e num ambiente económico altamente incerto e hostil, o défice final de 2022 pode ficar nos 1,3%, bem abaixo dos 1,9% enunciados pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, no OE revelado em meados de abril.

Ainda esta semana, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, disse que "era importante" que os portugueses soubessem qual o cenário macroeconómico previsto pelo Governo de modo a que se perceba que "espaço de manobra" existe no Orçamento do Estado para 2023.

Pelos vistos, pode haver algum, sobretudo se o governo conseguir descontinuar muitas das medidas que avançou agora no sentido de apoiar os rendimentos familiares (de trabalhadores e pensionistas). Se a crise energética aliviar, mais ainda.

No entanto, os cenários além de incertos, são negativos e mais pessimistas à medida que o tempo passa. Mas mesmo que não consiga descontinuar todos estes apoios novos em 2023, o CFP nota que há um caminho que parece ser relativamente confortável. Nesse cenário, não haveria excedente, mas o défice poderia ficar nos 0,4%, um valor historicamente baixo, bastante amigo da consolidação orçamental.

Quando o OE2022 foi feito, esperava-se uma inflação próxima de 4% para o ano de 2022 como um todo, mas afinal esta poderá ser quase o dobro (7,7% segundo o CFP).

No entanto, a pressão inflacionista aliada ao comportamento explosivo de alguns setores, como o turismo, também devem permitir à economia crescer mais do que se esperava.

Portugal cresce agora, mas quase estagna em 2023

O cenário macroeconómico em políticas invariantes do CFP "antecipa uma aceleração no ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real da economia portuguesa para 6,7% em 2022 (4,9% em 2021), suportada, em larga medida, pelo forte desempenho, no 1.º semestre, das exportações de serviços e do consumo privado, beneficiando de um quadro de poupança ainda acima da média histórica".

Medina entregou um OE2022 contando com um crescimento real de 4,9%. Vai ser muito mais, em princípio.

Em 2023, depois do brilharete deste ano, o ritmo da economia esvai-se. Em marco, antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o CFP considerava que era possível a economia portuguesa crescer mais 2,8% no ano que vem.

No estudo agora divulgado, o Conselho vê uma expansão de apenas 1,2%, sendo que o ritmo do emprego fica estagnado. Em todo o caso, o desemprego não se agrava: fica na casa dos 5% da população ativa neste ano e no próximo.

Inflação: benesse temporária para as Finanças

O CFP diz ainda que aquele referido "fenómeno de inflação, não totalmente antecipado no primeiro trimestre do ano, beneficia as contas públicas no curto prazo".

"Neste contexto, a estimativa de défice para 2022 foi atualizada de 1,6% do PIB para 1,3% refletindo, não apenas a revisão em alta da receita, influenciada sobretudo pelo efeito da inflação no crescimento da receita fiscal, mas também, entre outras, a incorporação de um impacto de medidas de natureza pontual e de emergência superior em cerca de 2 p.p. (pontos percentuais) do PIB ao que era conhecido em março", acrescenta o Conselho.

Depois, "considerando a reversão automática, no final de 2022, das medidas de mitigação do efeito do choque geopolítico e do apoio ao rendimento das famílias, a que acresce uma despesa com a pandemia superior ao previsto, projeta-se que o saldo para 2023 atinja um excedente de 0,1% do PIB, em linha com o alcançado no ano pré-pandemia".

No entanto, diz o CFP, "a projeção apontaria antes para um défice de 0,4% do PIB, caso se admitisse uma reversão apenas parcial (ao invés da reversão integral) de algumas dessas medidas legisladas para vigorar apenas em 2022". E "nos anos seguintes perspetiva-se uma posição orçamental globalmente equilibrada."

A dívida enorme, que atualmente é uma das maiores da Europa e a maior dor de cabeça de Portugal por causa do agravamento rápido das taxas de juro e das exigências do Pacto de Estabilidade (quando este for reativado), também tenderia a aliviar. "O rácio da dívida deverá diminuir cerca de 27 p.p. ao longo do horizonte projetado, atingindo 100,6% do PIB em 2026", observam os mesmos especialistas.