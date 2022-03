Maria da Graça Carvalho finalista em dois prémios para melhores eurodeputados

Maria Da Graça Carvalho

A eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho está entre os finalistas dos MEP (Model European Parlament) Awards para duas categorias a Estratégia Digital e Mercado Único e Futuro da UE e Inovação. A organização do evento realizado em Bruxelas, onde os prémios são atribuídos pela Parliament Magazine, revela que a eurodeputada social-democrata está nomeada duas vezes este ano.

"É uma grande alegria porque, sobretudo, significa a validação do trabalho que tenho vindo a desenvolver", diz Maria da Graça Carvalho, que é também colunista do Dinheiro Vivo.

Entre os nomeados, lista divulgada nesta quarta-feira, consta mais uma portuguesa: a socialista Isabel Santos, na categoria de Segurança e Defesa, afirma-se, em comunicado.

A eurodeputada do PSD já tinha sido nomeada para os MEP Awards, na atual legislatura e na anterior, tendo vencido, em 2011, na categoria de Investigação Científica e Inovação, em 2013 foi finalista na categoria de Energia e, em 2020, já tinha sido selecionada na categoria de Mercado Único Digital.

"Somos mais de 700 deputados no Parlamento Europeu, dos quais apenas algumas dezenas são indicados para estes prémios. Ser escolhida em duas categorias, incluindo a nova categoria do Futuro da UE e Inovação, que tem muito que ver com os temas em que estado envolvida em Bruxelas, deixa-me muito agradecida. Não trabalhamos para prémios e nomeações, mas estes têm a importância de nos confirmarem que há quem acompanhe e valorize o que fazemos", acrescenta a eurodeputada.

Na categoria de Estratégia Digital e Mercado Único, Maria da Graça Carvalho disputa o prémio com mais dois deputados do Partido Popular Europeu (PPE), o alemão Axel Voss e a búlgara Eva Maydell, estando ainda nomeada Christel Schaldemose (S&D), dinamarquesa.

Já na outra categoria, sendo a eurodeputada a única representante do PPE, tem como concorrentes a sueca Malin Björk (GUE/NGL), a espanhola Lina Gálvez Muñoz (S&D) e o romeno Victor Negrescu (S&D).

Os MEP Awards, que já contam com 18 edições, distinguem os melhores deputados em 12 categorias distintas, abrangendo áreas como Ciência e Inovação, Digital, Energia, Emprego, Economia, Ambiente, Saúde, Segurança Alimentar, Mercado Interno, Justiça e Igualdade de Género e Transportes e Turismo. Há, também, uma categoria suplementar para os melhores assistentes parlamentares.