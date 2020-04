Maria do Céu Ramos: “Todos podemos ajudar”

Maria do Céu Ramos, administradora executiva e secretária-geral da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), explica como a instituição tem apoiado a comunidade neste contexto de pandemia. Fala sobre as dificuldades acrescidas do momento e as soluções de ajustamento encontradas para continuar a cumprir a sua missão.

Num contexto de emergência nacional, como o atual, o que tem feito a FEA para ajudar a comunidade?

A Fundação Eugénio de Almeida tem procurado responder de forma positiva e concreta à situação do momento. Fez a doação de um ventilador ao Hospital do Espírito Santo de Évora, em conjunto com a Misericórdia de Évora, para reforçar a sua capacidade no tratamento de pessoas infetadas com Covid-19. Além disso cedeu outros meios e equipamentos para necessidades pontuais deste Hospital que concentra a resposta de cuidados de saúde ao Covid-19 na região. Por outro lado, está a realizar um diagnóstico da situação social junto das organizações que estão no terreno para responder de forma ajustada às necessidades da comunidade e a procurar mobilizar mais recursos para, neste contexto e no que vai emergir após o isolamento social, poder ajudar as pessoas e organizações da região de Évora a enfrentar e ultrapassar os impactos gerados.

A Fundação, como todos, está também a ajustar-se à nova realidade, migrando para o contexto digital as suas atividades sociais e educativas e culturais utilizando a tecnologia para dar continuidade aos seus projetos. Destaco a programação #FundaçãoConsigo e o voluntariado no apoio a pessoas cujo isolamento já era anterior à situação generalizada de confinamento em que vivemos e que, agora mais que antes, carece de apoio.

A ligação à igreja e às IPSS assume particular importância neste contexto?

A Fundação Eugénio de Almeida é uma fundação civil privada, de utilidade pública, registada como instituição particular de solidariedade social. Os valores humanistas e cristãos do seu instituidor, que constituem o seu legado à Fundação, orientam-nos sempre e de forma mais vincada neste momento.

Essa mudança implicou investimento e meios acrescidos? Quais?

O tempo que hoje vivemos desafia tanto a nossa capacidade de mobilizar recursos materiais como a nossa criatividade e laços de cooperação com outras organizações. As respostas devem ser globais e articuladas para que possam ter impacto efetivo. Estamos a trabalhar e a investir, com este espírito, nessas diferentes direções.

O Alentejo é uma região com especificidades únicas. Como se ultrapassam barreiras como a distância, o isolamento e a pobreza e se consegue chamar mais pessoas às atividades culturais envolvê-las até na produção?

O Alentejo é um território de baixa densidade, com características demográficas e de povoamento que acentuam, aqui, o envelhecimento e o isolamento da população. No desenvolvimento das suas atividades sociais, culturais e educativas, a Fundação Eugénio de Almeida sempre privilegiou a relação direta e de proximidade com as pessoas, com os diferentes públicos, com os seus stakeholders, para construir uma verdadeira relação de pertença à mesma comunidade, na cidade e na região de Évora.

No entanto, existem vários projetos com respostas à distância, adaptadas às características do território, integrados em redes regionais, nacionais e internacionais. O que o momento nos ensina é que temos que aprofundar esta linha de trabalho. Temos que conciliar distância e proximidade através de maior investimento em meios digitais e tecnológicos para reforçar o serviço à comunidade.

Como se financia a fundação?

A Fundação Eugénio de Almeida é financiada com o resultado económico das diversas atividades produtivas que desenvolve na exploração direta do seu património fundiário de cerca de 6500 hectares no concelho de Évora. O grande pilar da sua sustentabilidade económica é a terra, a sua produção vitivinícola, agropecuária e silvícola. Destaca-se, de modo particular, o rendimento do projeto vitivinícola assente nas marcas Cartuxa, Pêra-Manca, EA e outras, e a componente oleícola com as marcas de azeite Cartuxa e EA. O trabalho da terra transforma-se em lucro económico que, por sua vez, se transforma em lucro social da comunidade. Alguns projetos de investimento na área produtiva e outros no âmbito da missão estatutária, são, também, por vezes, cofinanciados por fundos comunitários no quadro dos respetivos regulamentos.

De que forma podemos todos contribuir para tornar o momento um pouco menos difícil?

Todos podemos contribuir, sem dúvida. Podemos “cuidar”. Cuidar, com apoio e gratidão, dos que estão na linha da frente, nos hospitais a cuidar dos doentes. Cuidar de nós próprios – do corpo e do espírito -, cuidar das nossas famílias e dos que nos estão próximos, respeitando as orientações das autoridades sanitárias. Cuidar do futuro, fortalecendo a resiliência individual e coletiva, com esperança e confiança, cultivando as ideias e projetos de que o futuro vai ser feito. E todos podemos “Dar”, partilhando o que temos, e descobrindo novas dádivas como a escuta, a participação, a colaboração e o serviço.

Como mudou a atividade normal da fundação neste contexto de pandemia?

No quadro do plano de contingência covid-19 que a Fundação aprovou, à semelhança das restantes organizações, adotou-se o teletrabalho em todas as atividades que podem ser prestadas à distância. A suspensão das atividades de grupo, num primeiro momento e, depois, o encerramento dos equipamentos de visita e fruição pública – Centro de Arte e Cultura, Coleção de Carruagens, Palácio de São Miguel, Casas Pintadas, Biblioteca e Arquivo Eugénio de Almeida ou o Enoturismo – impulsionou-nos a reinventar a nossa presença e relação com os públicos nas redes sociais de diferentes canais digitais, seja na programação de atividades culturais sociais educativas ou nas vendas online.

Porém, o trabalho da terra, nas culturas e plantações, não pode ser feito à distância, requer presença e cuidados permanentes. O mesmo acontece na Adega ou no Lagar. Nesse sentido, foram introduzidos ajustamentos ao processo produtivo, designadamente trabalho por turnos e grupos de reduzida dimensão, para garantir o rigoroso cumprimento das medidas sanitárias e de proteção dos trabalhadores que continuam presencialmente nos seus postos de trabalho.

Que projetos esperam concretizar ainda neste ano?

O momento é de grande incerteza, de muito trabalho na reformulação dos planos e projetos anteriores, de reflexão prospetiva para o futuro imediato e para o futuro próximo, em todas as áreas da Fundação, mas, muito em particular na relação com os novos desafios da sociedade e do mercado. Estamos a fazer os ajustamentos necessários na resposta à situação de crise que vivemos, dentro e fora da fundação, para que ela possa continuar a ser, sempre, uma porta aberta à solidariedade e ao desenvolvimento de Évora e do Alentejo.