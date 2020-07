Maria Manuel da Mota e Sara do Ó distinguidas com Prémio Dona Antónia

Maria Manuel da Mota, cientista portuguesa e diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, e Sara do Ó, fundadora do grupo Your, são as personalidades distinguidas com os Prémios Dona Antónia Adelaide Ferreira 2019. Maria Manuel foi distinguida com o prémio Consagração de Carreira, que pretende “homenagear um percurso de vida consolidado e merecedor de inequívoco reconhecimento público” e Sara do Ó recebe o Prémio Revelação, que procura “enaltecer uma carreira com relevância em fase de afirmação e desenvolvimento”.

Presidido por Artur Santos Silva, o galardão vai já na sua 32ª edição e pretende” prestigiar mulheres portuguesas cujo percurso de vida revele uma identificação estreita com os valores pessoais e profissionais personificados por Dona Antónia Adelaide Ferreira. Personagem ímpar na história do Douro, empreendedora e de forte caráter humanista, Dona Antónia inspirou, de forma determinante, o desenvolvimento da marca Porto Ferreira e de toda a viticultura duriense”, destaca a Sogrape, detentora da Casa Ferreira, em nota à imprensa.

Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e mestre em Biologia e Imunologia pela Universidade do Porto, Maria Manuel da Mota foi galardoada com o prémio EMBO Young Investigator, em 2003, e com o prémio European Young Investigator Award, da European Science Foundation, no ano seguinte. De 2005 a 2010, o seu trabalho de investigação acerca do parasita da malária foi financiado pelo Howard Hughes Medical Institute (EUA). Em 2005 foi ordenada Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique e, em 2013, laureada com o Prémio Pessoa dado o caráter pioneiro dos estudos desenvolvidos na área científica. Já em 2016 foi eleita membro da Organização Europeia de Biologia Molecular (EMBO) e o longo percurso de investigação valeu ainda a Maria Manuel Mota a distinção com o Prémio Pfizer, em 2017, e a atribuição do Prémio Sanofi-Pasteur, em 2018.

Já Sara do Ó é CEO do grupo Your, composto por nove áreas de negócio que prestam serviços especializados de apoio à gestão das empresas. Licenciada em Controlo e Gestão Financeira no ISCAL e com uma especialização em Fiscalidade pelo ISCTE-IUL, a financeira iniciou a sua carreira na KPMG. Aos 26 anos criou a Your Office, uma empresa de contabilidade com um posicionamento disruptivo e inovador face às tradicionais empresas do setor.

Em 2011, a Your Office entrou no ranking das Empresas Gazela, da revista Exame e, no ano seguinte, nasceu o grupo Your formado por 180 pessoas e contando com cerca de 1.800 PME’s como clientes. “A sua vontade de empreender e constante necessidade de criar, levou Sara do Ó, há cerca de dois anos, a criar a Your Capital para investir em novos negócios, tendo lançado em 2019 a Ofélia, um estúdio criativo apaixonado por marcas que apoia PME’s nas diferentes vertentes da comunicação e ainda o grupo Hug, dedicado aos serviços de apoio ao domicilio, bem-estar e estímulo intelectual para idosos”. Para este ano está, ainda, previsto o lançamento de dois novos projetos.

Em 2015, o trabalho e gestão de recursos humanos da empreendedora valeram-lhe o Prémio Melhores Gestores de Pessoas e ainda o prémio “Happiness Works” ao Grupo Your em 2015, 2017, 2018 e 2019. Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, Sara do Ó incorpora ainda o Conselho Editorial da Executiva desde 2018 e é Membro do Conselho Fiscal da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores. Em 2016, impulsionada pelo seu espírito de missão e serviço ao outro criou a Associação Ilha da Misericórdia, uma Associação sem fins lucrativos que apoia pessoas em recomeços de vida.

Criados em 1988 pelos descendentes de Dona Antónia e pela Sogrape, detentora da marca Porto Ferreira, os Prémios Dona Antónia Adelaide Ferreira têm o intuito de distinguir, anualmente, mulheres portuguesas que se afirmam publicamente pelas suas qualidades humanas e espírito empreendedor, seguindo o excecional exemplo de vida da ‘Ferreirinha’ ao contribuírem para o desenvolvimento económico, social e cultural de Portugal.

Teodora Cardoso, Isabel Jonet, Maria da Purificação Tavares, Maria de Jesus Barroso, Vera Nobre da Costa, Elisa Ferreira, Ana Pinho e Isabel Furtado são exemplos de alguns das distinguidas ao longo das 32 edições do prémio. Os prémios serão entregues numa cerimónia privada, no próximo dia 9 de julho, na Quinta do Porto, no Douro.