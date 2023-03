Mariana Mortágua irá a tribunal pelo que ganhou na SIC

Mariana Mortágua. © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

A deputada do Bloco de Esquerda e candidata a líder do partido, Mariana Mortágua, terá de responder em tribunal relativamente ao que ganhou nos comentários que fez na SIC Notícias.

Isto porque, segundo noticiou esta quinta-feira a revista Sábado, o cidadão que se constituiu assistente no processo não se conformou com a decisão de arquivamento decidida pelo Ministério Público (MP) e requereu abertura de instrução.

Em causa está a acumulação do subsídio de exclusividade como deputada e receber honorários como comentadora. Após o caso ter sido conhecido, Mortágua devolveu o dinheiro recebido e corrigiu as declarações de interesses, o que foi o suficiente para o MP arquivar o processo.

A juíza que agora aceitou a abertura de instrução do processo considerou, no entanto, que há razões suficientes para prosseguir com o caso. (A instrução é uma espécie de mini-jugamento em que o magistrado decide, mediante os factos apresentados, se existe razão para levar o caso a julgamento.)

Ainda segundo a Sábado, a juíza considera, no despacho, que Mortágua deve ser constituída arguida.

No entanto, a deputada continua com imunidade parlamentar relativamente a este caso.

O DN contactou esta tarde o Bloco de Esquerda que afirmou desconhecer quaisquer novas decisões sobre este assunto.