Mariana Vieira da Silva: Não há condições para avançar no desconfinamento

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Conselho de Ministros decidiu o prolongamento da situação de calamidade até 11 de julho. "O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional até às 23:59 do próximo dia 11 de julho e que altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade", começou por dizer Mariana Vieira da Silva após o encontro do Conselho de Ministros.

Mariana Vieira da Silva notou também que "Portugal encontra-se, neste momento, claramente na zona vermelha da nossa matriz, pelo que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento que estava previsto".

"Se ao longo de todo o processo de desconfinamento foi sempre foi possível permanecer na zona verde ou amarela, agora não temos condições para avançar", com o desconfinamento tendo o número de casos crescido 34% e os internamentos aumentado 30%, acrescentou.

Mariana Vieira da Silva disse ainda que a incidência de novos casos de infeção por cem mil habitantes está, atualmente, nos 129,6 e o índice de transmissibilidade do vírus (Rt) nos 1,18 no território continental.

A ministra indicou que as regiões de Lisboa, Algarve têm territórios com níveis de risco mais graves. Há 19 concelhos atualmente em alerta: Alenquer, Avis, Castelo de Vide, Castro Daire, Chamusca, Constância, Faro, Lagoa, Mira, Olhão, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Silves, Sousel e Torres Vedras.

Há 25 concelhos em risco elevado: Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira.

E há outros três concelhos que recuam: Lisboa, Albufeira e Sesimbra.