Marido nega envolvimento da nova secretária de Estado da Agricultura na investigação de que é alvo

Américo Pereira, antigo presidente da Câmara Municipal de Vinhais (Imagem de arquivo) © Fernando Fontes / Global Imagens

O ex-autarca de Vinhais Américo Pereira, marido de Carla Alves, a recém-empossada secretária de Estado da Agricultura, nega, em declarações esta quinta-feira às televisões, qualquer envolvimento da mulher na investigação de que é alvo, por parte da Polícia Judiciária e diz que "se trata de uma injustiça" envolver a mulher neste caso.

Depois do Correio da Manhã ter noticiado o arresto de contas do casal, na sequência de uma investigação, o antigo presidente da Câmara Municipal de Vinhais veio a público defender a mulher e explicar a situação. "Esta polémica, infelizmente acabou por tocar a minha mulher, que é um assunto com o qual ela não tem absolutamente nada a ver", afirmou aos jornalistas.

Questionado sobre a dissonância entre as contas bancárias e as declarações de rendimentos, Américo Pereira, diz que "não há qualquer entrada ilícita" e que o que foi arrestado foram os saldos não as contas bancárias, que existiam em março de 2002. E garante que apenas existiu uma conta arrestada, da qual Carla Alves também é titular, em conjunto com o marido.

Adianta, ainda, que "a discrepância que o Ministério Público aponta, trata-se de um erro contabilístico" garantido que este será explicado na altura própria.

Diz ainda que o Ministério Público "pegou em todas as entradas a crédito nas contas bancárias e somou e chegou ao fim e disse: 'agora faça o favor de explicar estas proveniência'".

O processo está "organizadinho, a defesa está toda preparada, tenho as justificações todas nos dossiês e na hora própria entregarei a justificação para todas as entradas, para todas as saídas e para todos os movimentos", garantiu, sem querer adiantar pormenores.

Américo Pereira insistiu que "não há qualquer entrada ilícita", garantido que é "zero" o envolvimento da secretária de Estado nesta situação. "É só porque é minha mulher e isto é uma autêntica vergonha".