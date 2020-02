Mário Centeno admite excedente orçamental em 2019

Em entrevista à agência Reuters, o ministro das Finanças admitiu que as contas públicas podem ter registado um excedente no ano passado, um ano antes do previsto.

Portugal poderá ter registado um excedente orçamental no ano passado, um ano antes da estimativa do ministro das Finanças, que prevê um saldo positivo para as contas públicas este ano. Foi o próprio ministro das Finanças, Mário Centeno, que o admitiu em entrevista à agência Reuters.

Quando questionado sobre se o crescimento de 2,2% poderia significar um excedente já em 2019, Mário Centeno respondeu “é possível”. Inicialmente o Governo previa um défice de 0,2% para 2019, que depois corrigiu para 0,1%.

O primeiro excedente orçamental da democracia pode ter chegado mais cedo graças a um quarto trimestre robusto para a economia.

Na entrevista à Reuters, Mário Centeno disse que “no quarto trimestre a economia evoluiu muito, muito bem. Houve uma recuperação das exportações, o investimento também se manteve elevado, e o mercado laboral continua a apresentar bons resultados”.

O ministro conclui que “todos estes números resultam num cenário que o torna possível [o excedente]”.