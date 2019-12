23h18. Mário Centeno entregou Orçamento do Estado para 2020

Mário Centeno já entregou o primeiro Orçamento do Estado do segundo Governo de António Costa. Pelas 23h18, o ministro das Finanças entregou o documento a Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, no Parlamento, em formato digital (pen) e em formato físico.

Apesar da hora tardia, o ministro das Finanças entregou o Orçamento do Estado para 2020 mais cedo do que no ano passado: em 2018, o documento chegou às mãos de Ferro Rodrigues pelas 23h48.

Segundo o primeiro-ministro, António Costa, o Orçamento do Estado para 2020 é um “Orçamento de continuidade bem atento às necessidades do presente e apostado em construir o futuro, desde logo pela prioridade dada aos jovens e ao objetivo de inverter a tendência demográfica”, referiu o chefe de Governo em publicações feitas através das redes sociais Twitter e Instagram.”

O @govpt acaba de entregar a Proposta de #OE2020 ao Presidente da AR pic.twitter.com/MyaLYsdgJ9 — Finanças PT (@pt_financas) December 16, 2019

