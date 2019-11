Mário Ferreira. “Ainda há muito para reabilitar no Porto”

O turismo continua a crescer no Porto e não falta quem se queixe do excesso de turistas na cidade. Os empresários do setor discordam. “Não podemos esquecer que quando o turismo apareceu a cidade estava deserta e que foi à custa do investimento de muitos empresários privados que cresceu. Acho um bocadinho injusto que, depois do esforço e investimento realizado, os empresários fiquem com o ónus do excesso do turismo”, diz Paulo Garcia da Costa, fundador do Vila Foz Hotel & Spa. Mário Ferreira, da Douro Azul reitera e frisa: “Ainda há muito por fazer”.

“O Porto, há 10 anos, não era só deserto, estava abandonado e a desfazer-se. E ainda hoje – se alguém quiser fazer um tour comigo mostro-lhe que existem muitas segundas e terceiras linhas das ruas principais onde está tudo abandonado – há muito espaço para reabilitar, há muito ainda por fazer”, garante o CEO da Mystic Invest, um grupo de 32 empresas, sendo a marca Douro Azul a mais conhecida.

Mário Ferreira admite que o preço das rendas é um problema, mas que essa é a tendência natural do mercado. “É a vida”, frisa, lembrando que os preços subiram em todas as vertentes, não apenas no valor base a que os investidores compram os edifícios para reabilitar, mas, também, no custo da própria reabilitação. “Está tudo muito mais caro, mesmo que sejam investimentos para arrendar no mercado normal de arrendamento nunca mais vão ter os preços que se praticavam anteriormente. Infelizmente, o ordenado mínimo ainda não chega para acompanhar esses preços, tem que subir tudo”, sublinha.

E onde se encontra o ponto de equilíbrio entre o crescimento do turismo e o bem-estar das populações? “Acho que o mercado se encarrega de o encontrar”, defende Paulo Garcia da Costa, e acrescenta: “É preciso que as pessoas se sintam bem onde estão, têm de encontrar o momento e a forma como querem viver na cidade”.

Mário Ferreira e Paulo Garcia da Costa falavam no primeiro painel do segundo dia do 31º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação Hotelaria de Portugal, em Viana do Castelo, sendo acompanhados por Bernardo D’Eça Leal, fundador da The Independente Colletive, e de João Gomes da Silva, responsável de vendas e de marketing da Sogrape.

A The Independente Colletive nasceu à oito anos com a intenção de fazer “hospitalidade criativa” e hoje, entre outros projetos, transformou os antigos escritórios da Sandeman num hostel, na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia. E Bernardo D’Eça Leal lamenta as críticas a este segmento turístico. “O Alojamento Local e os hostels foram uma ajuda muito grande na reabilitação dos centros históricos”, frisa. Para este empresário, não faltam, no entanto, oportunidades, ainda, de crescimento, quer por via da vontade dos turistas que regressam de conhecerem mais do que só o centro do Porto, quer pelo aumento dos fatores de atratividade da oferta, que levem os turistas a aumentarem o tempo de estadia. “Há muitas oportunidades, acredito que vai haver mais pessoas a vir de fora do turismo para o setor, com ideias diferentes e inovadoras, que vão ajudar a trazer oferta diferenciada”, diz.

João Gomes da Silva, destaca a aposta da Sogrape no enoturismo, atividade que tem vindo a ganhar uma importância crescente mas que tem, ainda, grande potencial. “Só 10% dos turistas que vêm a Portugal são atraídos pelo vinho, temos muito ainda por onde crescer”, diz, lembrando que o enoturismo pode ajudar a tirar pressão de determinados centros urbanos, gerando tráfego turístico para o interior.