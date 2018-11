“Mário, o cativador” acusa o PSD

O PSD acusou o ministro das Finanças de continuar a fazer cativações, colocando-se ao lado do Bloco de Esquerda que quis saber quanto vão representar em 2019.

“Quais as cativações que vai fazer? O seu cognome é Mário, o Cativador”, atirou o deputado social-democrata Duarte Pacheco, acusando o ministro de falta de transparência.

A questão foi pouco depois levantada de novo pelo Bloco de Esquerda, com a deputada Mariana Mortágua a perguntar ao ministro qual vai ser o valor das cativações em 2019. “Para 2018 deve ficar nos 500 milhões de euros. E em relação à pergunta sobre as cativações para o exercício de 2019 infelizmente ainda não tenho” rementendo para os próximos dias.

O “enorme alívio fiscal”

O ministro das Finanças reafirmou esta terça-feira no Parlamento que no próximo ano os portugueses vão sentir um “enorme alívio de impostos”, por contraponto ao “enorme aumento de impostos” anunciado por Vítor Gaspar em 2012.

“Teremos o enorme alívio fiscal de mil milhões de euros”, afirmou Mário Centeno na intervenção inicial do último debate setorial do Orçamento do Estado para 2019.

O ministro contestou depois a acusação do PSD que considera tratar-se de um “orçamento manhoso” que mantém a carga fiscal e que não cumpre as promessas do Executivo. “88% da receita fiscal não tem as suas taxas agravadas ou têm, pelo contrário, as suas taxas diminuídas. No IRS, no IRC e no IVA. É muito claro que aquilo que podemos concluir quando olhamos apenas, do ponto de vista nominal para a evolução da receita fiscal não é resultado de mais impostos ou de taxas de impostos maiores”, sublinhou o ministro.