O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja a proposta de Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal.

Uma proposta para Portugal na próxima década

“Portugal deve saber tirar partido dos benefícios da revolução digital que atravessamos, em prol do desenvolvimento económico e social que se espera para o País. Desde o início do novo milénio que se assistiu a uma modernização sem precedentes das infraestruturas necessárias à promoção da economia digital, o que leva a que Portugal tenha das melhores condições da Europa em termos de RNG. Os Operadores têm contribuído ativamente para esta realidade, bem como para a melhoria do bem-estar das pessoas e para o aumento da competitividade e do alcance global das empresas, permitindo-lhes participar na economia global de uma forma que até há poucos anos era inimaginável. Mas é preciso apostar na educação, fomentar a inovação e o empreendedorismo, investir no emprego qualificado e na digitalização de tudo, desde as empresas ao estado, passando pelas instituições e academia. Só assim conseguiremos combater a assimetria competitiva de Portugal face ao resto da Europa, e da Europa face a outros blocos económicos mundiais.”