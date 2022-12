Mark Bourke: "Vamos procurar, com os clientes, mecanismos para mitigar impacto da subida dos juros" 

Mark Bourke, CEO do novobanco © DR

Mark Bourke assumiu a presidência do novobanco no verão, sucedendo no cargo a António Ramalho, o CEO que cumpriu a reestruturação da instituição, deixando-a com lucros semestrais de 266,7 milhões de euros. Cabe agora ao irlandês indicado pelo acionista privado, a Lone Star, levar por diante o banco, já livre de compromissos com o Estado e Bruxelas. Num ano de grandes desafios como se antecipa 2023, ao DV, Bourke garante que o novobanco seguirá ao lado das empresas e das famílias portuguesas.

2023 antecipa-se um ano desafiante para o país. Qual é a principal preocupação que o novobanco antecipa para a economia?

Um dos quatro pilares estratégicos do novobanco é o foco no cliente, promovendo produtos e serviços que respondem às suas necessidades e expectativas. Deste modo, a principal preocupação continua a ser a de acompanhar os nossos clientes, tanto empresas como famílias, antecipando situações que apresentem maior dificuldade, e junto com os clientes encontrar mecanismos que permitam mitigar o impacto do aumento das taxas de juro.

E quanto à economia?

Quanto à economia, espera-se que o crescimento português seja superior à média da zona euro, um desempenho suportado pelo distanciamento dos efeitos diretos do conflito Ucrânia-Rússia, pelo impacto positivo do turismo (ainda que em desaceleração), pelo investimento estrangeiro e finalmente pelo contributo mais visível do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 2023. Estes fatores deverão mitigar os impactos adversos da inflação e da subida das taxas de juro. As empresas, salvo alguns segmentos de atividade mais impactados pelo preço da energia, estão inclusivamente a registar crescimentos do negócio, principalmente suportados por recordes nas exportações. O reposicionamento de algumas encomendas no mercado interno europeu ou noutras geografias ocidentais - anteriormente colocadas em países como a China, como no caso do têxtil - é outro exemplo de um contributo positivo para a sustentabilidade dos negócios em 2023.

E qual é o papel do novobanco em relação a empresas e famílias, num momento de travagem a fundo, como o que se prevê?

Primeiro, gostaria de referir que o novobanco tem hoje uma posição financeira sólida: apresenta resultado líquido positivo, rácios de capital mais robustos e qualidade dos ativos a convergir para a média do mercado. A reestruturação dos últimos anos permite-nos agora assumir um papel mais ativo na economia nacional, tanto ao nível das empresas como das famílias. E continuaremos a atuar como parceiro das empresas e das famílias, de uma forma próxima e mais ativa.

Mas de que forma?

Face às necessidades das empresas, tanto nas soluções de financiamento de curto prazo, como nas mais estruturantes, de médio e longo prazo, e nos particulares com propostas inovadoras no crédito à habitação e nos produtos de poupança e investimento. Esperamos que em 2023 exista uma desaceleração face a 2021/2022, no entanto não consideramos que a economia doméstica vá ter uma "travagem a fundo", nomeadamente tendo em conta fatores como o PRR. Os indicadores que temos das empresas, como disse, sugerem uma enorme resiliência nos setores mais relevantes da economia nacional. Os empresários têm uma particular capacidade de adaptação a momentos desafiantes. E é isso que sentimos que está a acontecer.

O BCE avisou nesta semana que a banca tem de ter "extrema cautela" com o malparado. O que preveem de incumprimento em Portugal? Já se sente dificuldades entre os vossos clientes?

O novobanco acompanha de forma muito próxima e sistemática a evolução da situação económica e financeiras de clientes particulares e empresas, antecipando eventuais riscos. Temos uma rede nacional de gestores que acompanha permanentemente os clientes, atuando como parceiro nos desafios e oportunidades do tecido empresarial e das famílias. Há um aumento do risco de incumprimento, mas há também fatores que mitigam esse risco, como o facto de o rácio de endividamento das famílias se ter reduzido para um nível inferior à média da zona euro. Observou-se também uma melhoria do perfil de risco dos novos devedores, como consequência das medidas macroprudenciais implementadas nos últimos anos, e a introdução de medidas de apoio ao rendimento e liquidez das famílias.

O processo de reestruturação do novobanco está no fim. Que avaliação faz aos últimos anos e que instituição será o novobanco já com plenas capacidades?

O novobanco considera considerar-se cumpridos todos os 33 compromissos acordados com a Comissão Europeia, com base nos pressupostos-chave que sustentaram os planos de negócio para o período de 2017 a 2021. A execução do plano de reestruturação permitiu ao banco apresentar resultados positivos e níveis de rentabilidade sustentáveis. Esse era o objetivo, e a reestruturação transformou o novobanco num banco sólido, competitivo, capaz de atender às necessidades e expectativas dos clientes, com um modelo operativo simples, eficiente, suportado numa equipa muito preparada e conhecedora e que é reconhecido por todos como uma operação robusta e sustentável.

E irá continuar a apoiar o tecido empresarial português, focado nas especificidades regionais?

O novobanco é um banco de proximidade, focado exclusivamente na economia portuguesa. Como entidade financeira, estamos atentos aos nossos clientes, do Minho ao Algarve e às Ilhas. Como banco parceiro e de proximidade, apresentando as soluções que mais se adequam a cada momento do ciclo de vida de uma empresa, de um empresário e de uma família - desde a escola aos primeiros passos na vida laboral, da compra de casa até à reforma. Investimos numa rede de balcões moderna e inovadora e estamos a implementar com sucesso o novo modelo de distribuição omnicanal. Estamos preparados para atender às necessidades e expectativas dos atuais e futuros clientes.

De que forma está a responder o novobanco à prioridade da digitalização e da sustentabilidade?

O novobanco está fortemente empenhado em oferecer um serviço omnicanal onde o digital, além da rede física, é uma das peças centrais. Alavancar na abordagem digital e omnicanalidade como impulsionadores de serviço e proximidade é um ponto crucial na concretização do pilar estratégico de banco centrado no cliente. Por isso temos investido na modernização não só da rede de balcões (que hoje tem características únicas em Portugal) mas também dos equipamentos de acesso remoto, como a app e o site, e no canal por telefone com gestores dedicados. Investimos em cada um dos canais para estarmos mais próximos dos clientes e entregar-lhes uma experiência inovadora e simples, e estamos muito empenhados em que todos estes canais funcionem de forma coordenada, para que, quando um cliente aborda o novobanco se sinta sempre em casa. Este é um tema central na estratégia de futuro que estamos a construir.

A sustentabilidade é outro?

O desempenho sustentável é outro dos quatro pilares estratégicos. E aí estamos a fortalecer a integração de ESG no modelo de negócio e na estrutura de gestão do risco, para impulsionar o crescimento sustentável do banco. Estamos conscientes do nosso papel crucial na economia portuguesa e acreditamos firmemente na urgência de uma transição ordenada e justa, que minimize impactos sociais adversos. E estamos comprometidos em apoiar os clientes nas suas jornadas de transição para uma economia de baixo carbono.