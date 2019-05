Marques Mendes: Vitória do PS “é sobretudo a vitória de António Costa”

O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes considerou hoje que, confirmando-se as projeções que apontam para a vitória do PS nas eleições para o Parlamento Europeu (PE), será “sobretudo a vitória de António Costa”.

“Esta é sobretudo a vitória do primeiro-ministro, é sobretudo a vitória de António Costa, apesar do erro de ‘casting’ na escolha do seu cabeça de lista”, salientou o antigo dirigente dos sociais-democratas, acrescentando que o PS também “consegue não ser penalizado”.

Marques Mendes, que comentava as eleições europeias na SIC, considerou que os socialistas conseguem “ter uma vitória com alguma distância significativa em relação ao que fica em segundo lugar [PSD]”.

O também comentador referiu que “o PS tem uma vitória tranquila”, mas que “não é uma vitória retumbante”, apesar de ser “acima do ‘poucochinho’ de há cinco anos”.