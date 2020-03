Marques Soares fecha lojas em todo o país

A Marques Soares decidiu encerrar temporariamente as suas lojas no país, mantendo apenas em funcionamento a loja online e os serviços e linhas telefónicas dedicadas por secção e de apoio ao cliente, avançou a retalhista em comunicado.

A decisão, que entra em vigor esta segunda-feira, teve em conta o apelo da Organização Mundial de Saúde, das autoridades Europeias e Nacionais, e do presidente da Câmara Municipal do Porto, para a tomada de medidas que visam impedir a propagação do vírus Covid-19.

“Trata-se de uma decisão extremamente difícil, mas inevitável para o cuidado com a saúde pública dos nossos clientes, dos nossos colaboradores e do nosso país”, adianta a administração da empresa.

A Marques Soares tem lojas no Porto, Braga, Aveiro, Santarém, Beja, Vila Real e Évora, e outlets em Vila do Conde, Maia e Vila Nova de Gaia.

Através da loja online, a Marques Soares disponibiliza aos seus clientes, 24 horas por dia e sete dias por semana, milhares de artigos, garantindo a entrega de todas as encomendas nas residências dos clientes com todas as condições de higiene e segurança.