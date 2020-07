Marta Temido não vê “motivo para alterar” recomendações nos transportes

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, avançou em entrevista ao Dinheiro Vivo e à TSF que admite a hipótese de terminar com as limitações à lotação dos transportes públicos. Neste momento, os transportes públicos têm a circulação limitada a dois terços, além do uso obrigatório de máscara.

Recorrendo ao exemplo de outras capitais europeias, onde não há essas restrições, Pedro Nuno Santos reafirma que diversos estudos internacionais demonstram que não existe uma relação entre o uso de autocarros, comboios ou metro e surtos de covid-19.

Questionada sobre o assunto durante a conferência de imprensa da DGS, Marta Temido, ministra da Saúde, reconheceu a dificuldade

“Neste momento não vejo motivo para podermos alterar aquilo que tem estado a ser definido. É um facto que há vários estudos que apontam num sentido de que não há uma justificação de causalidade direta entre viagens e transportes públicos e transmissão da infeção, desde logo porque é muito difícil identificar causalidade direta, as pessoas que viajam em transportes públicos têm habitualmente outro tipo de exposição ao vírus, é difícil isolá-los e ter uma causalidade única, inequívoca”.

“Temos de ter, numa fase como esta da pandemia, ter a maior das cautelas na apreciação de qualquer alternativa”, avançou a ministra. “Tendencialmente é uma das regras que outros países estão a usar, mas temos que ter tudo isto em consideração numa eventual reanálise dessa circunstância.”