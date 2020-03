Marta Temido: “Portugal atingiu fase de crescimento exponencial”

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou hoje que o número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus se mantém nos 169, mas alertou que o país vai entrar “numa fase de crescimento exponencial da epidemia”.

“Temos neste momento 169 casos confirmados no nosso país, maioritariamente concentrados na administração central regional de saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Aquilo que hoje queremos transmitir é que entrámos (…) numa fase de crescimento exponencial da epidemia, alinhada naquilo que estão a enfrentar neste momento outros países europeus”, disse a ministra.