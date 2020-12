Marta Temido reitera: "Vacinas a distribuir no SNS vão ter um caráter universal e gratuito"

© Maria João Gala/Global Imagens

A ministra da Saúde, Marta Temido, voltou esta quinta-feira, 3 de dezembro, a assegurar que as vacinas para a covid-19 vão ser "distribuídas no Serviço Nacional de Saúde e vão ter um caráter universal e gratuito". Durante a apresentação do plano de vacinação para a covid-19, a ministra salientou ainda que as vacinas "vão ser administradas de acordo com as características do medicamento" e que a "disponibilização de vacinas vai precisar de ser acompanhada durante meses".

Já ontem, Marta Temido tinha indicado que: "será obviamente uma vacinação gratuita, facultativa e a realizar no Serviço Nacional de Saúde". Questionada sobre a hipótese de a vacina ser dada nos centros de saúde ou em grandes centros de vacinação menos descentralizados, Marta Temido disse apenas que seria através do SNS, apontando dois cenários possíveis. "Um primeiro momento em que haverá um contexto de maior escassez no acesso a vacinas e, portanto, também à semelhança daquilo que outros países têm estado a planear será um cenário mais controlado, mas depois admitimos que ao longo do ano de 2021 passemos para um cenário de maior abrangência com mais doses disponíveis e também maior expansão dos pontos de administração", explicou esta quarta-feira.

"Num cenário extremo de final de ano é equacionável que haja uma distribuição muito mais descentralizada do que num momento inicial", realçando também que o processo de vacinação será longo e que os portugueses não se poderão "afastar das regras" a que se têm habituado em tempo de pandemia, indicou Marta Temido.

Primeiro-ministro alerta para imponderáveis

O primeiro-ministro, António Costa, esteve presente na apresentação do plano de vacinação mostrou-se otimista, dizendo que há motivos para se estar confiante. Mas não escondeu que traçar o plano foi a parte "mais fácil" e que execução do mesmo é que poderá trazer mais dificuldades. Deixou assim o alerta para o facto de o processo de vacinação poder ter imponderáveis tanto externos como internos.

"Há agora uma luz ao fundo do túnel, mas o túnel é ainda muito comprido e bastante penoso. Portugal irá adquirir 22 milhões de vacinas, mas essa quantidade de vacinas não chega automaticamente no primeiro dia. Vão chegando escalonadamente e gradualmente ao longo de todo o ano de 2021", disse.

O processo de vacinação em Portugal vai arrancar em janeiro tendo já sido estabelecido quem vai integrar os grupos prioritários para receber primeiro a imunização.

