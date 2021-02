Matos Fernandes. "Calçado contribuirá decisivamente para a neutralidade carbónica" em Portugal

Sustentabilidade na indústria do calçado © Leonel de Castro / Global Imagens

O ministro do Ambiente acredita que a indústria nacional vai andar "mais depressa" do que as exigências regulatórias em matéria ambiental e de sustentabilidade, e que o setor do calçado irá estar duplamente "na linha da frente", criando emprego, e emprego qualificado e bem-estar para os que de si dependem, mas, também, "contribuindo decisivamente para a neutralidade carbónica em Portugal". Matos Fernandes falava na sessão de abertura da 'Semana da Responsabilidade Ambiental na Fileira do Calçado', uma iniciativa totalmente digital que, até sexta-feira, vai reunir mais de 150 especialistas.

Para o ministro, que lembrou que o calçado é um dos três setores-chave definidos pelo Governo no Plano de Recuperação e Resiliência, e que contarão com 150 milhões de euros, até 2026, para o desenvolvimento de projetos de bioeconomia - a indústria têxtil e do vestuário e a das resinas são as outras duas - "há já muito trabalho feito", mas, também, muito ainda a fazer, designadamente ao nível da promoção dos novos materiais e de simbioses industriais, nos novos modelos de reciclagem pós e pré-consumo, na formação no eco-design e, claro, na sensibilização do consumidor. "Estou convencido que temos à nossa frente uma oportunidade única para o setor da moda", defendeu.

Mas Matos Fernandes deixa o alerta: "A economia circular não é a salvação do planeta, tal como a bioeconomia ou uma economia neutra em carbono não o será. É mesmo da conjugação destas e doutras dimensões que temos que falar". E mesmo para os que continuam a olhar para a sustentabilidade numa lógica estrita do seu negócio, o ministro não tem dúvidas: "É a perspetiva da sustentabilidade que vos vai dar um negócio diferenciado e diferenciador para o futuro".

E se nem com a covid-19 a transformação em direção a uma economia descarbonizada abrandou - e deu como exemplos o recente encerramento da central a carvão de Sines e em breve da refinaria da Galp em Matosinhos - o ministro acredita que, com o fim da pandemia, esse caminho será, ainda, mais acelerado. "Vamos sair dela com vontade de caminhar e de caminha depressa, mas sem usar os sapatos do passado. Temos mesmo de usar os sapatos do futuro na corrida que temos pela frente", sapatos esses que serão produzidos com biomateriais, com menor consumo de recursos, designadamente de água, e recorrendo crescentemente a matérias-primas recicladas. E que, no fim do período de vida útil, serão reincorporados no processo produtivo, ganhando um novo futuro.

Para Matos Fernandes, a indústria tem, aqui, um duplo desafio, já que, além de ser capaz de desenvolver e criar produtos mais sustentáveis, tem de ser, simultaneamente capaz de influenciar os consumidores, deixando de falar em produtos de nicho, mas contribuindo-os como produtos de grande consumo. "Há cada vez mais adeptos da moda sustentável, temos que ir além disso e ajudar a construir o mercado. Não se trata de ter a certificação ambiental de um dos componentes que utilizamos ou de alguns processo industriais, é preciso uma perspetiva completa", defende.

O ministro falava na sessão de arranque da Semana da Responsabilidade Ambiental, um ciclo de seminários online organizado conjuntamente pela APICCAPS, a associação do calçado, e o centro tecnológico do setor, o CTCP, e que pretende dar a conhecer os primeiros resultados do 'Plano de Ação para a Sustentabilidade na Fileira do Calçado em Portugal', lançado em 2020, e que assumia uma meta "particularmente ambiciosa": Portugal quer ser "a grande referência internacional" do desenvolvimento de soluções sustentáveis no setor do calçado.

Já Maria José Ferreira, diretora de Investigação e Qualidade no CTCP, teve a seu cargo apresentar o trabalho já desenvolvido neste último ano. Maria José Ferreira lembrou que o cluster do calçado pretende "extrair menos e reciclar e regenerar mais", reduzindo as emissões de gases, diminuindo a sua pegada hídrica e usando recursos materiais que sejam uma aposta no capital natural.

E se a pandemia trouxe "grandes desafios", a fileira não se amedronta. "Não é a primeira vez que enfrentamos desafios globais, soubemos reinventar-nos e agora vamos fazê-lo de novo. Os nossos empresários e os nossos trabalhadores são capazes, são resilientes, estão comprometidos", garante. Às apostas do passado, no design, na inovação, na criação de marcas, na formação e na internacionalização, junta-se, agora, a sustentabilidade e a digitalização. "Estamos seguros que esta aposta nos permitirá satisfazer os desejos dos nossos consumidores e dos nossos clientes, oferecendo-lhes produtos verdadeiramente sustentáveis e que têm uma maior performance económica", diz.

Dividido em três eixos - Planeta, Pessoas e Empresas-, o Plano de Ação para a Sustentabilidade na Fileira do Calçado em Portugal apresenta mais de 12 medidas, distribuídas por cerca de 50 ações, envolvendo uma rede de mais de 100 parceiros, entre empresas, entidades do sistema científico e tecnológico e universidades. Desenvolvimento de novos materiais, rastreabilidade das matérias-primas, informações sobre os produtos, pegada ambiental dos produtos ou eficiência energética são algumas das ações a desenvolver.

Ao nível dos novos materiais, destaque para o recurso a couro controlado, mas, também, à cortiça e madeira, lã e algodão certificados, e a borracha de florestas sustentáveis. Já a indústria de curtumes, apostada em tornar o couro cada vez mais bio sustentável, está a rcorrer a novos processos, mas, também, a novos materiais, como o licor negro, um subproduto da indústria do papel, ou o glicerol. que deriva do biodiesel. Nos componentes, há já exemplos crescentes do uso de biomateriais, como a casca de amêndoa, de café ou de arroz, bem como as borras de café e as fibras da bananeira para a produção de solas e palmilhas, sem esquecer o lançamento de sistemas de equipamentos, designdamente de corte por jato de água, que "aumentam a produção em 70 a 100% ao mesmo tempo que reduzem signficativamente os resíduos de produção", elencou Maria José Ferreira.